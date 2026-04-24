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MIY: Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc
Курс MIY за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.10, а максимальная — 12.36.
Следите за динамикой Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MIY сегодня?
Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc (MIY) сегодня оценивается на уровне 12.33. Инструмент торгуется в пределах 12.10 - 12.36, вчерашнее закрытие составило 12.22, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MIY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc?
Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc в настоящее время оценивается в 12.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.68% и USD. Отслеживайте движения MIY на графике в реальном времени.
Как купить акции MIY?
Вы можете купить акции Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc (MIY) по текущей цене 12.33. Ордера обычно размещаются около 12.33 или 12.63, тогда как 153 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MIY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MIY?
Инвестирование в Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.07 - 12.90 и текущей цены 12.33. Многие сравнивают 0.98% и -1.91% перед размещением ордеров на 12.33 или 12.63. Изучайте ежедневные изменения цены MIY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc (MIY) за последний год составила 12.90. Акции заметно колебались в пределах 11.07 - 12.90, сравнение с 12.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc (MIY) за год составила 11.07. Сравнение с текущими 12.33 и 11.07 - 12.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MIY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MIY?
В прошлом Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.22 и 10.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.22
- Open
- 12.27
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 12.10
- High
- 12.36
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- -1.91%
- Годовое изменение
- 10.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%