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MIY: Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc

12.44 USD 0.11 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MIY汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.52进行交易。

关注Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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MIY新闻

常见问题解答

MIY股票今天的价格是多少？

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc股票今天的定价为12.44。它在12.31 - 12.52范围内交易，昨天的收盘价为12.33，交易量达到71。MIY的实时价格图表显示了这些更新。

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc股票是否支付股息？

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc目前的价值为12.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.67%和USD。实时查看图表以跟踪MIY走势。

如何购买MIY股票？

您可以以12.44的当前价格购买Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc股票。订单通常设置在12.44或12.74附近，而71和0.57%显示市场活动。立即关注MIY的实时图表更新。

如何投资MIY股票？

投资Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc需要考虑年度范围11.07 - 12.90和当前价格12.44。许多人在以12.44或12.74下订单之前，会比较1.88%和。实时查看MIY价格图表，了解每日变化。

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc的最高价格是12.90。在11.07 - 12.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc的绩效。

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc股票的最低价格是多少？

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc（MIY）的最低价格为11.07。将其与当前的12.44和11.07 - 12.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MIY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MIY股票是什么时候拆分的？

Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.33和11.67%中可见。

日范围
12.31 12.52
年范围
11.07 12.90
前一天收盘价
12.33
开盘价
12.37
卖价
12.44
买价
12.74
最低价
12.31
最高价
12.52
交易量
71
日变化
0.89%
月变化
1.88%
6个月变化
-1.03%
年变化
11.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%