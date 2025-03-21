Валюты / MIST
MIST: Milestone Pharmaceuticals Inc
1.95 USD 0.02 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIST за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.95, а максимальная — 2.06.
Следите за динамикой Milestone Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.95 2.06
Годовой диапазон
0.63 2.75
- Предыдущее закрытие
- 1.97
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.95
- High
- 2.06
- Объем
- 1.416 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- 5.98%
- 6-месячное изменение
- 143.75%
- Годовое изменение
- 29.14%
