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MINE: Mayfair Gold Corp
Курс MINE за сегодня изменился на 6.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.68, а максимальная — 2.99.
Следите за динамикой Mayfair Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MINE сегодня?
Mayfair Gold Corp (MINE) сегодня оценивается на уровне 2.82. Инструмент торгуется в пределах 2.68 - 2.99, вчерашнее закрытие составило 2.65, а торговый объем достиг 198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MINE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mayfair Gold Corp?
Mayfair Gold Corp в настоящее время оценивается в 2.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.60% и USD. Отслеживайте движения MINE на графике в реальном времени.
Как купить акции MINE?
Вы можете купить акции Mayfair Gold Corp (MINE) по текущей цене 2.82. Ордера обычно размещаются около 2.82 или 3.12, тогда как 198 и 5.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MINE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MINE?
Инвестирование в Mayfair Gold Corp предполагает учет годового диапазона 2.24 - 4.88 и текущей цены 2.82. Многие сравнивают 17.01% и -33.02% перед размещением ордеров на 2.82 или 3.12. Изучайте ежедневные изменения цены MINE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mayfair Gold Corp?
Самая высокая цена Mayfair Gold Corp (MINE) за последний год составила 4.88. Акции заметно колебались в пределах 2.24 - 4.88, сравнение с 2.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mayfair Gold Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mayfair Gold Corp?
Самая низкая цена Mayfair Gold Corp (MINE) за год составила 2.24. Сравнение с текущими 2.82 и 2.24 - 4.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MINE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MINE?
В прошлом Mayfair Gold Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.65 и -24.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.65
- Open
- 2.68
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Low
- 2.68
- High
- 2.99
- Объем
- 198
- Дневное изменение
- 6.42%
- Месячное изменение
- 17.01%
- 6-месячное изменение
- -33.02%
- Годовое изменение
- -24.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%