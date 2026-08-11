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MINE: Mayfair Gold Corp

2.82 USD 0.17 (6.42%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MINE за сегодня изменился на 6.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.68, а максимальная — 2.99.

Следите за динамикой Mayfair Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MINE сегодня?

Mayfair Gold Corp (MINE) сегодня оценивается на уровне 2.82. Инструмент торгуется в пределах 2.68 - 2.99, вчерашнее закрытие составило 2.65, а торговый объем достиг 198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MINE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mayfair Gold Corp?

Mayfair Gold Corp в настоящее время оценивается в 2.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.60% и USD. Отслеживайте движения MINE на графике в реальном времени.

Как купить акции MINE?

Вы можете купить акции Mayfair Gold Corp (MINE) по текущей цене 2.82. Ордера обычно размещаются около 2.82 или 3.12, тогда как 198 и 5.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MINE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MINE?

Инвестирование в Mayfair Gold Corp предполагает учет годового диапазона 2.24 - 4.88 и текущей цены 2.82. Многие сравнивают 17.01% и -33.02% перед размещением ордеров на 2.82 или 3.12. Изучайте ежедневные изменения цены MINE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Mayfair Gold Corp?

Самая высокая цена Mayfair Gold Corp (MINE) за последний год составила 4.88. Акции заметно колебались в пределах 2.24 - 4.88, сравнение с 2.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mayfair Gold Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Mayfair Gold Corp?

Самая низкая цена Mayfair Gold Corp (MINE) за год составила 2.24. Сравнение с текущими 2.82 и 2.24 - 4.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MINE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MINE?

В прошлом Mayfair Gold Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.65 и -24.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.68 2.99
Годовой диапазон
2.24 4.88
Предыдущее закрытие
2.65
Open
2.68
Bid
2.82
Ask
3.12
Low
2.68
High
2.99
Объем
198
Дневное изменение
6.42%
Месячное изменение
17.01%
6-месячное изменение
-33.02%
Годовое изменение
-24.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%