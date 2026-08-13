MINE: Mayfair Gold Corp
今日MINE汇率已更改-4.61%。当日，交易品种以低点2.62和高点2.69进行交易。
关注Mayfair Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MINE股票今天的价格是多少？
Mayfair Gold Corp股票今天的定价为2.69。它在2.62 - 2.69范围内交易，昨天的收盘价为2.82，交易量达到168。MINE的实时价格图表显示了这些更新。
Mayfair Gold Corp股票是否支付股息？
Mayfair Gold Corp目前的价值为2.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.07%和USD。实时查看图表以跟踪MINE走势。
如何购买MINE股票？
您可以以2.69的当前价格购买Mayfair Gold Corp股票。订单通常设置在2.69或2.99附近，而168和0.75%显示市场活动。立即关注MINE的实时图表更新。
如何投资MINE股票？
投资Mayfair Gold Corp需要考虑年度范围2.24 - 4.88和当前价格2.69。许多人在以2.69或2.99下订单之前，会比较11.62%和。实时查看MINE价格图表，了解每日变化。
Mayfair Gold Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Mayfair Gold Corp的最高价格是4.88。在2.24 - 4.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mayfair Gold Corp的绩效。
Mayfair Gold Corp股票的最低价格是多少？
Mayfair Gold Corp（MINE）的最低价格为2.24。将其与当前的2.69和2.24 - 4.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MINE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MINE股票是什么时候拆分的？
Mayfair Gold Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.82和-28.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.82
- 开盘价
- 2.67
- 卖价
- 2.69
- 买价
- 2.99
- 最低价
- 2.62
- 最高价
- 2.69
- 交易量
- 168
- 日变化
- -4.61%
- 月变化
- 11.62%
- 6个月变化
- -36.10%
- 年变化
- -28.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%