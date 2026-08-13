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MINE: Mayfair Gold Corp

2.69 USD 0.13 (4.61%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MINE汇率已更改-4.61%。当日，交易品种以低点2.62和高点2.69进行交易。

关注Mayfair Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MINE股票今天的价格是多少？

Mayfair Gold Corp股票今天的定价为2.69。它在2.62 - 2.69范围内交易，昨天的收盘价为2.82，交易量达到168。MINE的实时价格图表显示了这些更新。

Mayfair Gold Corp股票是否支付股息？

Mayfair Gold Corp目前的价值为2.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.07%和USD。实时查看图表以跟踪MINE走势。

如何购买MINE股票？

您可以以2.69的当前价格购买Mayfair Gold Corp股票。订单通常设置在2.69或2.99附近，而168和0.75%显示市场活动。立即关注MINE的实时图表更新。

如何投资MINE股票？

投资Mayfair Gold Corp需要考虑年度范围2.24 - 4.88和当前价格2.69。许多人在以2.69或2.99下订单之前，会比较11.62%和。实时查看MINE价格图表，了解每日变化。

Mayfair Gold Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Mayfair Gold Corp的最高价格是4.88。在2.24 - 4.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mayfair Gold Corp的绩效。

Mayfair Gold Corp股票的最低价格是多少？

Mayfair Gold Corp（MINE）的最低价格为2.24。将其与当前的2.69和2.24 - 4.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MINE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MINE股票是什么时候拆分的？

Mayfair Gold Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.82和-28.07%中可见。

日范围
2.62 2.69
年范围
2.24 4.88
前一天收盘价
2.82
开盘价
2.67
卖价
2.69
买价
2.99
最低价
2.62
最高价
2.69
交易量
168
日变化
-4.61%
月变化
11.62%
6个月变化
-36.10%
年变化
-28.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%