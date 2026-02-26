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MHD: Blackrock MuniHoldings Fund Inc
Курс MHD за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 11.63.
Следите за динамикой Blackrock MuniHoldings Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MHD сегодня?
Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) сегодня оценивается на уровне 11.57. Инструмент торгуется в пределах 11.55 - 11.63, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 290. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MHD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniHoldings Fund Inc?
Blackrock MuniHoldings Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения MHD на графике в реальном времени.
Как купить акции MHD?
Вы можете купить акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) по текущей цене 11.57. Ордера обычно размещаются около 11.57 или 11.87, тогда как 290 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MHD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MHD?
Инвестирование в Blackrock MuniHoldings Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.11 - 12.08 и текущей цены 11.57. Многие сравнивают 0.61% и -2.69% перед размещением ордеров на 11.57 или 11.87. Изучайте ежедневные изменения цены MHD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) за последний год составила 12.08. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 12.08, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniHoldings Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.57 и 11.11 - 12.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MHD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MHD?
В прошлом Blackrock MuniHoldings Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и 3.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.60
- Open
- 11.58
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 11.55
- High
- 11.63
- Объем
- 290
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -2.69%
- Годовое изменение
- 3.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%