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MHD: Blackrock MuniHoldings Fund Inc

11.57 USD 0.03 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MHD за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 11.63.

Следите за динамикой Blackrock MuniHoldings Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MHD сегодня?

Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) сегодня оценивается на уровне 11.57. Инструмент торгуется в пределах 11.55 - 11.63, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 290. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MHD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniHoldings Fund Inc?

Blackrock MuniHoldings Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения MHD на графике в реальном времени.

Как купить акции MHD?

Вы можете купить акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) по текущей цене 11.57. Ордера обычно размещаются около 11.57 или 11.87, тогда как 290 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MHD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MHD?

Инвестирование в Blackrock MuniHoldings Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.11 - 12.08 и текущей цены 11.57. Многие сравнивают 0.61% и -2.69% перед размещением ордеров на 11.57 или 11.87. Изучайте ежедневные изменения цены MHD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc?

Самая высокая цена Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) за последний год составила 12.08. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 12.08, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniHoldings Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniHoldings Fund Inc?

Самая низкая цена Blackrock MuniHoldings Fund Inc (MHD) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.57 и 11.11 - 12.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MHD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MHD?

В прошлом Blackrock MuniHoldings Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и 3.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.55 11.63
Годовой диапазон
11.11 12.08
Предыдущее закрытие
11.60
Open
11.58
Bid
11.57
Ask
11.87
Low
11.55
High
11.63
Объем
290
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
-2.69%
Годовое изменение
3.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%