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MHD: 黑岩合作债务基金

11.61 USD 0.04 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MHD汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点11.54和高点11.63进行交易。

关注黑岩合作债务基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MHD新闻

常见问题解答

MHD股票今天的价格是多少？

黑岩合作债务基金股票今天的定价为11.61。它在11.54 - 11.63范围内交易，昨天的收盘价为11.57，交易量达到496。MHD的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩合作债务基金股票是否支付股息？

黑岩合作债务基金目前的价值为11.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.13%和USD。实时查看图表以跟踪MHD走势。

如何购买MHD股票？

您可以以11.61的当前价格购买黑岩合作债务基金股票。订单通常设置在11.61或11.91附近，而496和-0.09%显示市场活动。立即关注MHD的实时图表更新。

如何投资MHD股票？

投资黑岩合作债务基金需要考虑年度范围11.11 - 12.08和当前价格11.61。许多人在以11.61或11.91下订单之前，会比较0.96%和。实时查看MHD价格图表，了解每日变化。

黑岩合作债务基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩合作债务基金的最高价格是12.08。在11.11 - 12.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩合作债务基金的绩效。

黑岩合作债务基金股票的最低价格是多少？

黑岩合作债务基金（MHD）的最低价格为11.11。将其与当前的11.61和11.11 - 12.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MHD股票是什么时候拆分的？

黑岩合作债务基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.57和4.13%中可见。

日范围
11.54 11.63
年范围
11.11 12.08
前一天收盘价
11.57
开盘价
11.62
卖价
11.61
买价
11.91
最低价
11.54
最高价
11.63
交易量
496
日变化
0.35%
月变化
0.96%
6个月变化
-2.35%
年变化
4.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%