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MGRT: Mega Fortune Co Ltd
Курс MGRT за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.69, а максимальная — 94.70.
Следите за динамикой Mega Fortune Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGRT сегодня?
Mega Fortune Co Ltd (MGRT) сегодня оценивается на уровне 94.50. Инструмент торгуется в пределах 91.69 - 94.70, вчерашнее закрытие составило 94.85, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGRT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mega Fortune Co Ltd?
Mega Fortune Co Ltd в настоящее время оценивается в 94.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2737.84% и USD. Отслеживайте движения MGRT на графике в реальном времени.
Как купить акции MGRT?
Вы можете купить акции Mega Fortune Co Ltd (MGRT) по текущей цене 94.50. Ордера обычно размещаются около 94.50 или 94.80, тогда как 7 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGRT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGRT?
Инвестирование в Mega Fortune Co Ltd предполагает учет годового диапазона 3.14 - 170.00 и текущей цены 94.50. Многие сравнивают 1.32% и 1376.56% перед размещением ордеров на 94.50 или 94.80. Изучайте ежедневные изменения цены MGRT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mega Fortune Co Ltd?
Самая высокая цена Mega Fortune Co Ltd (MGRT) за последний год составила 170.00. Акции заметно колебались в пределах 3.14 - 170.00, сравнение с 94.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mega Fortune Co Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mega Fortune Co Ltd?
Самая низкая цена Mega Fortune Co Ltd (MGRT) за год составила 3.14. Сравнение с текущими 94.50 и 3.14 - 170.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGRT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGRT?
В прошлом Mega Fortune Co Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.85 и 2737.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.85
- Open
- 94.70
- Bid
- 94.50
- Ask
- 94.80
- Low
- 91.69
- High
- 94.70
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 1376.56%
- Годовое изменение
- 2737.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%