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MGRT: Mega Fortune Co Ltd

94.50 USD 0.35 (0.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGRT за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.69, а максимальная — 94.70.

Следите за динамикой Mega Fortune Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGRT сегодня?

Mega Fortune Co Ltd (MGRT) сегодня оценивается на уровне 94.50. Инструмент торгуется в пределах 91.69 - 94.70, вчерашнее закрытие составило 94.85, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGRT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mega Fortune Co Ltd?

Mega Fortune Co Ltd в настоящее время оценивается в 94.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2737.84% и USD. Отслеживайте движения MGRT на графике в реальном времени.

Как купить акции MGRT?

Вы можете купить акции Mega Fortune Co Ltd (MGRT) по текущей цене 94.50. Ордера обычно размещаются около 94.50 или 94.80, тогда как 7 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGRT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGRT?

Инвестирование в Mega Fortune Co Ltd предполагает учет годового диапазона 3.14 - 170.00 и текущей цены 94.50. Многие сравнивают 1.32% и 1376.56% перед размещением ордеров на 94.50 или 94.80. Изучайте ежедневные изменения цены MGRT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Mega Fortune Co Ltd?

Самая высокая цена Mega Fortune Co Ltd (MGRT) за последний год составила 170.00. Акции заметно колебались в пределах 3.14 - 170.00, сравнение с 94.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mega Fortune Co Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Mega Fortune Co Ltd?

Самая низкая цена Mega Fortune Co Ltd (MGRT) за год составила 3.14. Сравнение с текущими 94.50 и 3.14 - 170.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGRT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGRT?

В прошлом Mega Fortune Co Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.85 и 2737.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.69 94.70
Годовой диапазон
3.14 170.00
Предыдущее закрытие
94.85
Open
94.70
Bid
94.50
Ask
94.80
Low
91.69
High
94.70
Объем
7
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
1376.56%
Годовое изменение
2737.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%