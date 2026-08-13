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MGRT: 美华创富

97.00 USD 2.50 (2.65%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGRT汇率已更改2.65%。当日，交易品种以低点92.90和高点97.00进行交易。

关注美华创富动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MGRT股票今天的价格是多少？

美华创富股票今天的定价为97.00。它在92.90 - 97.00范围内交易，昨天的收盘价为94.50，交易量达到15。MGRT的实时价格图表显示了这些更新。

美华创富股票是否支付股息？

美华创富目前的价值为97.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2812.91%和USD。实时查看图表以跟踪MGRT走势。

如何购买MGRT股票？

您可以以97.00的当前价格购买美华创富股票。订单通常设置在97.00或97.30附近，而15和2.11%显示市场活动。立即关注MGRT的实时图表更新。

如何投资MGRT股票？

投资美华创富需要考虑年度范围3.14 - 170.00和当前价格97.00。许多人在以97.00或97.30下订单之前，会比较4.00%和。实时查看MGRT价格图表，了解每日变化。

美华创富股票的最高价格是多少？

在过去一年中，美华创富的最高价格是170.00。在3.14 - 170.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美华创富的绩效。

美华创富股票的最低价格是多少？

美华创富（MGRT）的最低价格为3.14。将其与当前的97.00和3.14 - 170.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGRT股票是什么时候拆分的？

美华创富历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.50和2812.91%中可见。

日范围
92.90 97.00
年范围
3.14 170.00
前一天收盘价
94.50
开盘价
95.00
卖价
97.00
买价
97.30
最低价
92.90
最高价
97.00
交易量
15
日变化
2.65%
月变化
4.00%
6个月变化
1415.63%
年变化
2812.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%