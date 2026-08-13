MGRT: 美华创富
今日MGRT汇率已更改2.65%。当日，交易品种以低点92.90和高点97.00进行交易。
关注美华创富动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MGRT股票今天的价格是多少？
美华创富股票今天的定价为97.00。它在92.90 - 97.00范围内交易，昨天的收盘价为94.50，交易量达到15。MGRT的实时价格图表显示了这些更新。
美华创富股票是否支付股息？
美华创富目前的价值为97.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2812.91%和USD。实时查看图表以跟踪MGRT走势。
如何购买MGRT股票？
您可以以97.00的当前价格购买美华创富股票。订单通常设置在97.00或97.30附近，而15和2.11%显示市场活动。立即关注MGRT的实时图表更新。
如何投资MGRT股票？
投资美华创富需要考虑年度范围3.14 - 170.00和当前价格97.00。许多人在以97.00或97.30下订单之前，会比较4.00%和。实时查看MGRT价格图表，了解每日变化。
美华创富股票的最高价格是多少？
在过去一年中，美华创富的最高价格是170.00。在3.14 - 170.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美华创富的绩效。
美华创富股票的最低价格是多少？
美华创富（MGRT）的最低价格为3.14。将其与当前的97.00和3.14 - 170.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGRT股票是什么时候拆分的？
美华创富历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.50和2812.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.50
- 开盘价
- 95.00
- 卖价
- 97.00
- 买价
- 97.30
- 最低价
- 92.90
- 最高价
- 97.00
- 交易量
- 15
- 日变化
- 2.65%
- 月变化
- 4.00%
- 6个月变化
- 1415.63%
- 年变化
- 2812.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%