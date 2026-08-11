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MGOV: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go

19.85 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGOV за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.81, а максимальная — 19.86.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGOV сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) сегодня оценивается на уровне 19.85. Инструмент торгуется в пределах 19.81 - 19.86, вчерашнее закрытие составило 19.87, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go в настоящее время оценивается в 19.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.78% и USD. Отслеживайте движения MGOV на графике в реальном времени.

Как купить акции MGOV?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) по текущей цене 19.85. Ордера обычно размещаются около 19.85 или 20.15, тогда как 15 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGOV?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go предполагает учет годового диапазона 19.74 - 20.90 и текущей цены 19.85. Многие сравнивают 0.10% и -4.29% перед размещением ордеров на 19.85 или 20.15. Изучайте ежедневные изменения цены MGOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) за последний год составила 20.90. Акции заметно колебались в пределах 19.74 - 20.90, сравнение с 19.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) за год составила 19.74. Сравнение с текущими 19.85 и 19.74 - 20.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGOV?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.87 и -1.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.81 19.86
Годовой диапазон
19.74 20.90
Предыдущее закрытие
19.87
Open
19.86
Bid
19.85
Ask
20.15
Low
19.81
High
19.86
Объем
15
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-4.29%
Годовое изменение
-1.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%