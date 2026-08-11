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MGOV: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go
Курс MGOV за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.81, а максимальная — 19.86.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGOV сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) сегодня оценивается на уровне 19.85. Инструмент торгуется в пределах 19.81 - 19.86, вчерашнее закрытие составило 19.87, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go в настоящее время оценивается в 19.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.78% и USD. Отслеживайте движения MGOV на графике в реальном времени.
Как купить акции MGOV?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) по текущей цене 19.85. Ордера обычно размещаются около 19.85 или 20.15, тогда как 15 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGOV?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go предполагает учет годового диапазона 19.74 - 20.90 и текущей цены 19.85. Многие сравнивают 0.10% и -4.29% перед размещением ордеров на 19.85 или 20.15. Изучайте ежедневные изменения цены MGOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) за последний год составила 20.90. Акции заметно колебались в пределах 19.74 - 20.90, сравнение с 19.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go (MGOV) за год составила 19.74. Сравнение с текущими 19.85 и 19.74 - 20.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGOV?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.87 и -1.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.87
- Open
- 19.86
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Low
- 19.81
- High
- 19.86
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -4.29%
- Годовое изменение
- -1.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%