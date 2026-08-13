MGOV: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go
今日MGOV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点19.83和高点19.89进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MGOV股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票今天的定价为19.87。它在19.83 - 19.89范围内交易，昨天的收盘价为19.85，交易量达到23。MGOV的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go目前的价值为19.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪MGOV走势。
如何购买MGOV股票？
您可以以19.87的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票。订单通常设置在19.87或20.17附近，而23和0.00%显示市场活动。立即关注MGOV的实时图表更新。
如何投资MGOV股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go需要考虑年度范围19.74 - 20.90和当前价格19.87。许多人在以19.87或20.17下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MGOV价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go的最高价格是20.90。在19.74 - 20.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go（MGOV）的最低价格为19.74。将其与当前的19.87和19.74 - 20.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGOV股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.85和-1.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.85
- 开盘价
- 19.87
- 卖价
- 19.87
- 买价
- 20.17
- 最低价
- 19.83
- 最高价
- 19.89
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -4.19%
- 年变化
- -1.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%