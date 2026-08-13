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MGOV: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go

19.87 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGOV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点19.83和高点19.89进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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常见问题解答

MGOV股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票今天的定价为19.87。它在19.83 - 19.89范围内交易，昨天的收盘价为19.85，交易量达到23。MGOV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go目前的价值为19.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪MGOV走势。

如何购买MGOV股票？

您可以以19.87的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票。订单通常设置在19.87或20.17附近，而23和0.00%显示市场活动。立即关注MGOV的实时图表更新。

如何投资MGOV股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go需要考虑年度范围19.74 - 20.90和当前价格19.87。许多人在以19.87或20.17下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MGOV价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go的最高价格是20.90。在19.74 - 20.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go（MGOV）的最低价格为19.74。将其与当前的19.87和19.74 - 20.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGOV股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Go历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.85和-1.68%中可见。

日范围
19.83 19.89
年范围
19.74 20.90
前一天收盘价
19.85
开盘价
19.87
卖价
19.87
买价
20.17
最低价
19.83
最高价
19.89
交易量
23
日变化
0.10%
月变化
0.20%
6个月变化
-4.19%
年变化
-1.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%