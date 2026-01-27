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MGMT: Ballast Small/Mid Cap ETF

51.64 USD 0.27 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MGMT за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.59, а максимальная — 51.80.

Следите за динамикой Ballast Small/Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGMT сегодня?

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) сегодня оценивается на уровне 51.64. Инструмент торгуется в пределах 51.59 - 51.80, вчерашнее закрытие составило 51.91, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGMT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ballast Small/Mid Cap ETF?

Ballast Small/Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 51.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.95% и USD. Отслеживайте движения MGMT на графике в реальном времени.

Как купить акции MGMT?

Вы можете купить акции Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) по текущей цене 51.64. Ордера обычно размещаются около 51.64 или 51.94, тогда как 7 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGMT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGMT?

Инвестирование в Ballast Small/Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 40.89 - 52.28 и текущей цены 51.64. Многие сравнивают 0.64% и 9.22% перед размещением ордеров на 51.64 или 51.94. Изучайте ежедневные изменения цены MGMT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ballast Small/Mid Cap ETF?

Самая высокая цена Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) за последний год составила 52.28. Акции заметно колебались в пределах 40.89 - 52.28, сравнение с 51.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ballast Small/Mid Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ballast Small/Mid Cap ETF?

Самая низкая цена Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) за год составила 40.89. Сравнение с текущими 51.64 и 40.89 - 52.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGMT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGMT?

В прошлом Ballast Small/Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.91 и 17.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.59 51.80
Годовой диапазон
40.89 52.28
Предыдущее закрытие
51.91
Open
51.80
Bid
51.64
Ask
51.94
Low
51.59
High
51.80
Объем
7
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
9.22%
Годовое изменение
17.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%