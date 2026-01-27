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MGMT: Ballast Small/Mid Cap ETF
Курс MGMT за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.59, а максимальная — 51.80.
Следите за динамикой Ballast Small/Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGMT сегодня?
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) сегодня оценивается на уровне 51.64. Инструмент торгуется в пределах 51.59 - 51.80, вчерашнее закрытие составило 51.91, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGMT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ballast Small/Mid Cap ETF?
Ballast Small/Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 51.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.95% и USD. Отслеживайте движения MGMT на графике в реальном времени.
Как купить акции MGMT?
Вы можете купить акции Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) по текущей цене 51.64. Ордера обычно размещаются около 51.64 или 51.94, тогда как 7 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGMT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGMT?
Инвестирование в Ballast Small/Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 40.89 - 52.28 и текущей цены 51.64. Многие сравнивают 0.64% и 9.22% перед размещением ордеров на 51.64 или 51.94. Изучайте ежедневные изменения цены MGMT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ballast Small/Mid Cap ETF?
Самая высокая цена Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) за последний год составила 52.28. Акции заметно колебались в пределах 40.89 - 52.28, сравнение с 51.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ballast Small/Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ballast Small/Mid Cap ETF?
Самая низкая цена Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) за год составила 40.89. Сравнение с текущими 51.64 и 40.89 - 52.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGMT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGMT?
В прошлом Ballast Small/Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.91 и 17.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.91
- Open
- 51.80
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Low
- 51.59
- High
- 51.80
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 9.22%
- Годовое изменение
- 17.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%