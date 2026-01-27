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MGMT: Ballast Small/Mid Cap ETF

51.77 USD 0.13 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MGMT汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点51.77和高点51.79进行交易。

关注Ballast Small/Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGMT新闻

常见问题解答

MGMT股票今天的价格是多少？

Ballast Small/Mid Cap ETF股票今天的定价为51.77。它在51.77 - 51.79范围内交易，昨天的收盘价为51.64，交易量达到2。MGMT的实时价格图表显示了这些更新。

Ballast Small/Mid Cap ETF股票是否支付股息？

Ballast Small/Mid Cap ETF目前的价值为51.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.25%和USD。实时查看图表以跟踪MGMT走势。

如何购买MGMT股票？

您可以以51.77的当前价格购买Ballast Small/Mid Cap ETF股票。订单通常设置在51.77或52.07附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注MGMT的实时图表更新。

如何投资MGMT股票？

投资Ballast Small/Mid Cap ETF需要考虑年度范围40.89 - 52.28和当前价格51.77。许多人在以51.77或52.07下订单之前，会比较0.90%和。实时查看MGMT价格图表，了解每日变化。

Ballast Small/Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ballast Small/Mid Cap ETF的最高价格是52.28。在40.89 - 52.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ballast Small/Mid Cap ETF的绩效。

Ballast Small/Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

Ballast Small/Mid Cap ETF（MGMT）的最低价格为40.89。将其与当前的51.77和40.89 - 52.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGMT股票是什么时候拆分的？

Ballast Small/Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.64和18.25%中可见。

日范围
51.77 51.79
年范围
40.89 52.28
前一天收盘价
51.64
开盘价
51.79
卖价
51.77
买价
52.07
最低价
51.77
最高价
51.79
交易量
2
日变化
0.25%
月变化
0.90%
6个月变化
9.50%
年变化
18.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%