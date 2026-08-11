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MFSV: MFS Active Value ETF
Курс MFSV за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.88, а максимальная — 30.02.
Следите за динамикой MFS Active Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFSV сегодня?
MFS Active Value ETF (MFSV) сегодня оценивается на уровне 29.90. Инструмент торгуется в пределах 29.88 - 30.02, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFSV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Active Value ETF?
MFS Active Value ETF в настоящее время оценивается в 29.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.81% и USD. Отслеживайте движения MFSV на графике в реальном времени.
Как купить акции MFSV?
Вы можете купить акции MFS Active Value ETF (MFSV) по текущей цене 29.90. Ордера обычно размещаются около 29.90 или 30.20, тогда как 108 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFSV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFSV?
Инвестирование в MFS Active Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 30.02 и текущей цены 29.90. Многие сравнивают 0.74% и 6.48% перед размещением ордеров на 29.90 или 30.20. Изучайте ежедневные изменения цены MFSV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFS Active Value ETF?
Самая высокая цена MFS Active Value ETF (MFSV) за последний год составила 30.02. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 30.02, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Active Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFS Active Value ETF?
Самая низкая цена MFS Active Value ETF (MFSV) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 29.90 и 26.21 - 30.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFSV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFSV?
В прошлом MFS Active Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 6.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.94
- Open
- 30.01
- Bid
- 29.90
- Ask
- 30.20
- Low
- 29.88
- High
- 30.02
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 6.48%
- Годовое изменение
- 6.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%