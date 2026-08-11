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MFSV: MFS Active Value ETF

29.90 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFSV за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.88, а максимальная — 30.02.

Следите за динамикой MFS Active Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFSV сегодня?

MFS Active Value ETF (MFSV) сегодня оценивается на уровне 29.90. Инструмент торгуется в пределах 29.88 - 30.02, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFSV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Active Value ETF?

MFS Active Value ETF в настоящее время оценивается в 29.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.81% и USD. Отслеживайте движения MFSV на графике в реальном времени.

Как купить акции MFSV?

Вы можете купить акции MFS Active Value ETF (MFSV) по текущей цене 29.90. Ордера обычно размещаются около 29.90 или 30.20, тогда как 108 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFSV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFSV?

Инвестирование в MFS Active Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 30.02 и текущей цены 29.90. Многие сравнивают 0.74% и 6.48% перед размещением ордеров на 29.90 или 30.20. Изучайте ежедневные изменения цены MFSV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFS Active Value ETF?

Самая высокая цена MFS Active Value ETF (MFSV) за последний год составила 30.02. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 30.02, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Active Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFS Active Value ETF?

Самая низкая цена MFS Active Value ETF (MFSV) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 29.90 и 26.21 - 30.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFSV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFSV?

В прошлом MFS Active Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 6.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.88 30.02
Годовой диапазон
26.21 30.02
Предыдущее закрытие
29.94
Open
30.01
Bid
29.90
Ask
30.20
Low
29.88
High
30.02
Объем
108
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
6.48%
Годовое изменение
6.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%