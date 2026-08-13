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MFSV: MFS Active Value ETF

30.00 USD 0.10 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFSV汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点29.85和高点30.06进行交易。

关注MFS Active Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFSV股票今天的价格是多少？

MFS Active Value ETF股票今天的定价为30.00。它在29.85 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为29.90，交易量达到200。MFSV的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Value ETF股票是否支付股息？

MFS Active Value ETF目前的价值为30.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSV走势。

如何购买MFSV股票？

您可以以30.00的当前价格购买MFS Active Value ETF股票。订单通常设置在30.00或30.30附近，而200和0.33%显示市场活动。立即关注MFSV的实时图表更新。

如何投资MFSV股票？

投资MFS Active Value ETF需要考虑年度范围26.21 - 30.06和当前价格30.00。许多人在以30.00或30.30下订单之前，会比较1.08%和。实时查看MFSV价格图表，了解每日变化。

MFS Active Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active Value ETF的最高价格是30.06。在26.21 - 30.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Value ETF的绩效。

MFS Active Value ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active Value ETF（MFSV）的最低价格为26.21。将其与当前的30.00和26.21 - 30.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFSV股票是什么时候拆分的？

MFS Active Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.90和7.17%中可见。

日范围
29.85 30.06
年范围
26.21 30.06
前一天收盘价
29.90
开盘价
29.90
卖价
30.00
买价
30.30
最低价
29.85
最高价
30.06
交易量
200
日变化
0.33%
月变化
1.08%
6个月变化
6.84%
年变化
7.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%