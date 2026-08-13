MFSV股票今天的价格是多少？ MFS Active Value ETF股票今天的定价为30.00。它在29.85 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为29.90，交易量达到200。MFSV的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Value ETF股票是否支付股息？ MFS Active Value ETF目前的价值为30.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSV走势。

如何购买MFSV股票？ 您可以以30.00的当前价格购买MFS Active Value ETF股票。订单通常设置在30.00或30.30附近，而200和0.33%显示市场活动。立即关注MFSV的实时图表更新。

如何投资MFSV股票？ 投资MFS Active Value ETF需要考虑年度范围26.21 - 30.06和当前价格30.00。许多人在以30.00或30.30下订单之前，会比较1.08%和。实时查看MFSV价格图表，了解每日变化。

MFS Active Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFS Active Value ETF的最高价格是30.06。在26.21 - 30.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Value ETF的绩效。

MFS Active Value ETF股票的最低价格是多少？ MFS Active Value ETF（MFSV）的最低价格为26.21。将其与当前的30.00和26.21 - 30.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。