MFSV: MFS Active Value ETF
今日MFSV汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点29.85和高点30.06进行交易。
关注MFS Active Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFSV股票今天的价格是多少？
MFS Active Value ETF股票今天的定价为30.00。它在29.85 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为29.90，交易量达到200。MFSV的实时价格图表显示了这些更新。
MFS Active Value ETF股票是否支付股息？
MFS Active Value ETF目前的价值为30.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSV走势。
如何购买MFSV股票？
您可以以30.00的当前价格购买MFS Active Value ETF股票。订单通常设置在30.00或30.30附近，而200和0.33%显示市场活动。立即关注MFSV的实时图表更新。
如何投资MFSV股票？
投资MFS Active Value ETF需要考虑年度范围26.21 - 30.06和当前价格30.00。许多人在以30.00或30.30下订单之前，会比较1.08%和。实时查看MFSV价格图表，了解每日变化。
MFS Active Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFS Active Value ETF的最高价格是30.06。在26.21 - 30.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Value ETF的绩效。
MFS Active Value ETF股票的最低价格是多少？
MFS Active Value ETF（MFSV）的最低价格为26.21。将其与当前的30.00和26.21 - 30.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFSV股票是什么时候拆分的？
MFS Active Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.90和7.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.90
- 开盘价
- 29.90
- 卖价
- 30.00
- 买价
- 30.30
- 最低价
- 29.85
- 最高价
- 30.06
- 交易量
- 200
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 6.84%
- 年变化
- 7.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%