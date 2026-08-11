КотировкиРазделы
Валюты / MFSG
Назад в Рынок акций США

MFSG: MFS Active Growth ETF

30.52 USD 0.08 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFSG за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.45, а максимальная — 30.65.

Следите за динамикой MFS Active Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFSG сегодня?

MFS Active Growth ETF (MFSG) сегодня оценивается на уровне 30.52. Инструмент торгуется в пределах 30.45 - 30.65, вчерашнее закрытие составило 30.60, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Active Growth ETF?

MFS Active Growth ETF в настоящее время оценивается в 30.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.58% и USD. Отслеживайте движения MFSG на графике в реальном времени.

Как купить акции MFSG?

Вы можете купить акции MFS Active Growth ETF (MFSG) по текущей цене 30.52. Ордера обычно размещаются около 30.52 или 30.82, тогда как 98 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFSG?

Инвестирование в MFS Active Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.51 - 30.85 и текущей цены 30.52. Многие сравнивают 4.02% и 13.63% перед размещением ордеров на 30.52 или 30.82. Изучайте ежедневные изменения цены MFSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFS Active Growth ETF?

Самая высокая цена MFS Active Growth ETF (MFSG) за последний год составила 30.85. Акции заметно колебались в пределах 24.51 - 30.85, сравнение с 30.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Active Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFS Active Growth ETF?

Самая низкая цена MFS Active Growth ETF (MFSG) за год составила 24.51. Сравнение с текущими 30.52 и 24.51 - 30.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFSG?

В прошлом MFS Active Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.60 и 12.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.45 30.65
Годовой диапазон
24.51 30.85
Предыдущее закрытие
30.60
Open
30.60
Bid
30.52
Ask
30.82
Low
30.45
High
30.65
Объем
98
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
4.02%
6-месячное изменение
13.63%
Годовое изменение
12.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%