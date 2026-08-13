MFSG股票今天的价格是多少？ MFS Active Growth ETF股票今天的定价为30.41。它在30.38 - 30.63范围内交易，昨天的收盘价为30.52，交易量达到38。MFSG的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Growth ETF股票是否支付股息？ MFS Active Growth ETF目前的价值为30.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSG走势。

如何购买MFSG股票？ 您可以以30.41的当前价格购买MFS Active Growth ETF股票。订单通常设置在30.41或30.71附近，而38和-0.33%显示市场活动。立即关注MFSG的实时图表更新。

如何投资MFSG股票？ 投资MFS Active Growth ETF需要考虑年度范围24.51 - 30.85和当前价格30.41。许多人在以30.41或30.71下订单之前，会比较3.65%和。实时查看MFSG价格图表，了解每日变化。

MFS Active Growth ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFS Active Growth ETF的最高价格是30.85。在24.51 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Growth ETF的绩效。

MFS Active Growth ETF股票的最低价格是多少？ MFS Active Growth ETF（MFSG）的最低价格为24.51。将其与当前的30.41和24.51 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。