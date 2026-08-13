MFSG: MFS Active Growth ETF
今日MFSG汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点30.38和高点30.63进行交易。
关注MFS Active Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFSG股票今天的价格是多少？
MFS Active Growth ETF股票今天的定价为30.41。它在30.38 - 30.63范围内交易，昨天的收盘价为30.52，交易量达到38。MFSG的实时价格图表显示了这些更新。
MFS Active Growth ETF股票是否支付股息？
MFS Active Growth ETF目前的价值为30.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSG走势。
如何购买MFSG股票？
您可以以30.41的当前价格购买MFS Active Growth ETF股票。订单通常设置在30.41或30.71附近，而38和-0.33%显示市场活动。立即关注MFSG的实时图表更新。
如何投资MFSG股票？
投资MFS Active Growth ETF需要考虑年度范围24.51 - 30.85和当前价格30.41。许多人在以30.41或30.71下订单之前，会比较3.65%和。实时查看MFSG价格图表，了解每日变化。
MFS Active Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFS Active Growth ETF的最高价格是30.85。在24.51 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Growth ETF的绩效。
MFS Active Growth ETF股票的最低价格是多少？
MFS Active Growth ETF（MFSG）的最低价格为24.51。将其与当前的30.41和24.51 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFSG股票是什么时候拆分的？
MFS Active Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.52和12.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.52
- 开盘价
- 30.51
- 卖价
- 30.41
- 买价
- 30.71
- 最低价
- 30.38
- 最高价
- 30.63
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 3.65%
- 6个月变化
- 13.22%
- 年变化
- 12.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%