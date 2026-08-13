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MFSG: MFS Active Growth ETF

30.41 USD 0.11 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFSG汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点30.38和高点30.63进行交易。

关注MFS Active Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFSG股票今天的价格是多少？

MFS Active Growth ETF股票今天的定价为30.41。它在30.38 - 30.63范围内交易，昨天的收盘价为30.52，交易量达到38。MFSG的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Growth ETF股票是否支付股息？

MFS Active Growth ETF目前的价值为30.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.17%和USD。实时查看图表以跟踪MFSG走势。

如何购买MFSG股票？

您可以以30.41的当前价格购买MFS Active Growth ETF股票。订单通常设置在30.41或30.71附近，而38和-0.33%显示市场活动。立即关注MFSG的实时图表更新。

如何投资MFSG股票？

投资MFS Active Growth ETF需要考虑年度范围24.51 - 30.85和当前价格30.41。许多人在以30.41或30.71下订单之前，会比较3.65%和。实时查看MFSG价格图表，了解每日变化。

MFS Active Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active Growth ETF的最高价格是30.85。在24.51 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Growth ETF的绩效。

MFS Active Growth ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active Growth ETF（MFSG）的最低价格为24.51。将其与当前的30.41和24.51 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFSG股票是什么时候拆分的？

MFS Active Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.52和12.17%中可见。

日范围
30.38 30.63
年范围
24.51 30.85
前一天收盘价
30.52
开盘价
30.51
卖价
30.41
买价
30.71
最低价
30.38
最高价
30.63
交易量
38
日变化
-0.36%
月变化
3.65%
6个月变化
13.22%
年变化
12.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%