Курс MFMO за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.79.

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