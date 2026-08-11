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MFMO: Motley Fool Momentum Factor ETF
Курс MFMO за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.79.
Следите за динамикой Motley Fool Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFMO сегодня?
Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) сегодня оценивается на уровне 23.51. Инструмент торгуется в пределах 23.51 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.63, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Momentum Factor ETF?
Motley Fool Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 23.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.43% и USD. Отслеживайте движения MFMO на графике в реальном времени.
Как купить акции MFMO?
Вы можете купить акции Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) по текущей цене 23.51. Ордера обычно размещаются около 23.51 или 23.81, тогда как 6 и -1.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFMO?
Инвестирование в Motley Fool Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 18.06 - 25.73 и текущей цены 23.51. Многие сравнивают 6.48% и 17.96% перед размещением ордеров на 23.51 или 23.81. Изучайте ежедневные изменения цены MFMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Momentum Factor ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) за последний год составила 25.73. Акции заметно колебались в пределах 18.06 - 25.73, сравнение с 23.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Momentum Factor ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) за год составила 18.06. Сравнение с текущими 23.51 и 18.06 - 25.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFMO?
В прошлом Motley Fool Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.63 и 17.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.63
- Open
- 23.79
- Bid
- 23.51
- Ask
- 23.81
- Low
- 23.51
- High
- 23.79
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 6.48%
- 6-месячное изменение
- 17.96%
- Годовое изменение
- 17.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%