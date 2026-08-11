КотировкиРазделы
Валюты / MFMO
Назад в Рынок акций США

MFMO: Motley Fool Momentum Factor ETF

23.51 USD 0.12 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFMO за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.79.

Следите за динамикой Motley Fool Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFMO сегодня?

Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) сегодня оценивается на уровне 23.51. Инструмент торгуется в пределах 23.51 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.63, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Momentum Factor ETF?

Motley Fool Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 23.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.43% и USD. Отслеживайте движения MFMO на графике в реальном времени.

Как купить акции MFMO?

Вы можете купить акции Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) по текущей цене 23.51. Ордера обычно размещаются около 23.51 или 23.81, тогда как 6 и -1.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFMO?

Инвестирование в Motley Fool Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 18.06 - 25.73 и текущей цены 23.51. Многие сравнивают 6.48% и 17.96% перед размещением ордеров на 23.51 или 23.81. Изучайте ежедневные изменения цены MFMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Momentum Factor ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) за последний год составила 25.73. Акции заметно колебались в пределах 18.06 - 25.73, сравнение с 23.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Momentum Factor ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) за год составила 18.06. Сравнение с текущими 23.51 и 18.06 - 25.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFMO?

В прошлом Motley Fool Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.63 и 17.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.51 23.79
Годовой диапазон
18.06 25.73
Предыдущее закрытие
23.63
Open
23.79
Bid
23.51
Ask
23.81
Low
23.51
High
23.79
Объем
6
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
6.48%
6-месячное изменение
17.96%
Годовое изменение
17.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%