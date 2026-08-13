MFMO: Motley Fool Momentum Factor ETF
今日MFMO汇率已更改-1.06%。当日，交易品种以低点23.26和高点23.35进行交易。
关注Motley Fool Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFMO股票今天的价格是多少？
Motley Fool Momentum Factor ETF股票今天的定价为23.26。它在23.26 - 23.35范围内交易，昨天的收盘价为23.51，交易量达到15。MFMO的实时价格图表显示了这些更新。
Motley Fool Momentum Factor ETF股票是否支付股息？
Motley Fool Momentum Factor ETF目前的价值为23.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.18%和USD。实时查看图表以跟踪MFMO走势。
如何购买MFMO股票？
您可以以23.26的当前价格购买Motley Fool Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在23.26或23.56附近，而15和-0.21%显示市场活动。立即关注MFMO的实时图表更新。
如何投资MFMO股票？
投资Motley Fool Momentum Factor ETF需要考虑年度范围18.06 - 25.73和当前价格23.26。许多人在以23.26或23.56下订单之前，会比较5.34%和。实时查看MFMO价格图表，了解每日变化。
Motley Fool Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Motley Fool Momentum Factor ETF的最高价格是25.73。在18.06 - 25.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Momentum Factor ETF的绩效。
Motley Fool Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？
Motley Fool Momentum Factor ETF（MFMO）的最低价格为18.06。将其与当前的23.26和18.06 - 25.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFMO股票是什么时候拆分的？
Motley Fool Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.51和16.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.51
- 开盘价
- 23.31
- 卖价
- 23.26
- 买价
- 23.56
- 最低价
- 23.26
- 最高价
- 23.35
- 交易量
- 15
- 日变化
- -1.06%
- 月变化
- 5.34%
- 6个月变化
- 16.71%
- 年变化
- 16.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%