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MFMO: Motley Fool Momentum Factor ETF

23.26 USD 0.25 (1.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFMO汇率已更改-1.06%。当日，交易品种以低点23.26和高点23.35进行交易。

关注Motley Fool Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFMO股票今天的价格是多少？

Motley Fool Momentum Factor ETF股票今天的定价为23.26。它在23.26 - 23.35范围内交易，昨天的收盘价为23.51，交易量达到15。MFMO的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Momentum Factor ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Momentum Factor ETF目前的价值为23.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.18%和USD。实时查看图表以跟踪MFMO走势。

如何购买MFMO股票？

您可以以23.26的当前价格购买Motley Fool Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在23.26或23.56附近，而15和-0.21%显示市场活动。立即关注MFMO的实时图表更新。

如何投资MFMO股票？

投资Motley Fool Momentum Factor ETF需要考虑年度范围18.06 - 25.73和当前价格23.26。许多人在以23.26或23.56下订单之前，会比较5.34%和。实时查看MFMO价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Momentum Factor ETF的最高价格是25.73。在18.06 - 25.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Momentum Factor ETF的绩效。

Motley Fool Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Momentum Factor ETF（MFMO）的最低价格为18.06。将其与当前的23.26和18.06 - 25.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFMO股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.51和16.18%中可见。

日范围
23.26 23.35
年范围
18.06 25.73
前一天收盘价
23.51
开盘价
23.31
卖价
23.26
买价
23.56
最低价
23.26
最高价
23.35
交易量
15
日变化
-1.06%
月变化
5.34%
6个月变化
16.71%
年变化
16.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%