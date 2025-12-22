- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MFDX: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio
Курс MFDX за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.56, а максимальная — 42.66.
Следите за динамикой PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MFDX
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Irrational Exuberance Again
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- Indicators Suggest The Market Likely Hasn't Hit Bottom Yet
- A Different Supply-Side Shock
- Weekly Market Pulse: Questions
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- How Big Market Swings May Be Hiding Broader Gains
- Global Leading Indicators, January 2026 - As Good As It Gets
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
- New Year, New Records: Equities Rise As Growth Outlook Improves
- Global Markets In 2026: How Venezuela Could Shift The Outlook
- Yet Another Year Of Economic Resilience
- Equities: Stay Invested, Stay Diversified
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFDX сегодня?
PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) сегодня оценивается на уровне 42.66. Инструмент торгуется в пределах 42.56 - 42.66, вчерашнее закрытие составило 42.82, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?
PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio в настоящее время оценивается в 42.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения MFDX на графике в реальном времени.
Как купить акции MFDX?
Вы можете купить акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) по текущей цене 42.66. Ордера обычно размещаются около 42.66 или 42.96, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFDX?
Инвестирование в PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio предполагает учет годового диапазона 38.29 - 43.13 и текущей цены 42.66. Многие сравнивают 2.30% и 0.99% перед размещением ордеров на 42.66 или 42.96. Изучайте ежедневные изменения цены MFDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?
Самая высокая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) за последний год составила 43.13. Акции заметно колебались в пределах 38.29 - 43.13, сравнение с 42.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?
Самая низкая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) за год составила 38.29. Сравнение с текущими 42.66 и 38.29 - 43.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFDX?
В прошлом PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.82 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.82
- Open
- 42.63
- Bid
- 42.66
- Ask
- 42.96
- Low
- 42.56
- High
- 42.66
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 0.99%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%