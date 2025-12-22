КотировкиРазделы
Валюты / MFDX
Назад в Рынок акций США

MFDX: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio

42.66 USD 0.16 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFDX за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.56, а максимальная — 42.66.

Следите за динамикой PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MFDX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFDX сегодня?

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) сегодня оценивается на уровне 42.66. Инструмент торгуется в пределах 42.56 - 42.66, вчерашнее закрытие составило 42.82, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio в настоящее время оценивается в 42.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения MFDX на графике в реальном времени.

Как купить акции MFDX?

Вы можете купить акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) по текущей цене 42.66. Ордера обычно размещаются около 42.66 или 42.96, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFDX?

Инвестирование в PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio предполагает учет годового диапазона 38.29 - 43.13 и текущей цены 42.66. Многие сравнивают 2.30% и 0.99% перед размещением ордеров на 42.66 или 42.96. Изучайте ежедневные изменения цены MFDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?

Самая высокая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) за последний год составила 43.13. Акции заметно колебались в пределах 38.29 - 43.13, сравнение с 42.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio?

Самая низкая цена PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio (MFDX) за год составила 38.29. Сравнение с текущими 42.66 и 38.29 - 43.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFDX?

В прошлом PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.82 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.56 42.66
Годовой диапазон
38.29 43.13
Предыдущее закрытие
42.82
Open
42.63
Bid
42.66
Ask
42.96
Low
42.56
High
42.66
Объем
10
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
0.99%
Годовое изменение
1.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%