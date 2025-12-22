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MFDX: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio

42.56 USD 0.10 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFDX汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点42.50和高点42.60进行交易。

关注PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
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MFDX新闻

常见问题解答

MFDX股票今天的价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio股票今天的定价为42.56。它在42.50 - 42.60范围内交易，昨天的收盘价为42.66，交易量达到19。MFDX的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio股票是否支付股息？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio目前的价值为42.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.97%和USD。实时查看图表以跟踪MFDX走势。

如何购买MFDX股票？

您可以以42.56的当前价格购买PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio股票。订单通常设置在42.56或42.86附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注MFDX的实时图表更新。

如何投资MFDX股票？

投资PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio需要考虑年度范围38.29 - 43.13和当前价格42.56。许多人在以42.56或42.86下订单之前，会比较2.06%和。实时查看MFDX价格图表，了解每日变化。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio的最高价格是43.13。在38.29 - 43.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio的绩效。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio股票的最低价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio（MFDX）的最低价格为38.29。将其与当前的42.56和38.29 - 43.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFDX股票是什么时候拆分的？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Internatio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.66和0.97%中可见。

日范围
42.50 42.60
年范围
38.29 43.13
前一天收盘价
42.66
开盘价
42.60
卖价
42.56
买价
42.86
最低价
42.50
最高价
42.60
交易量
19
日变化
-0.23%
月变化
2.06%
6个月变化
0.76%
年变化
0.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%