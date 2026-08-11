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MEMA: Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Курс MEMA за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.08, а максимальная — 30.09.
Следите за динамикой Man Active Emerging Markets Alternative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEMA сегодня?
Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) сегодня оценивается на уровне 30.09. Инструмент торгуется в пределах 30.08 - 30.09, вчерашнее закрытие составило 30.25, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active Emerging Markets Alternative ETF?
Man Active Emerging Markets Alternative ETF в настоящее время оценивается в 30.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.07% и USD. Отслеживайте движения MEMA на графике в реальном времени.
Как купить акции MEMA?
Вы можете купить акции Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) по текущей цене 30.09. Ордера обычно размещаются около 30.09 или 30.39, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEMA?
Инвестирование в Man Active Emerging Markets Alternative ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 32.94 и текущей цены 30.09. Многие сравнивают 0.80% и 5.28% перед размещением ордеров на 30.09 или 30.39. Изучайте ежедневные изменения цены MEMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Man Active Emerging Markets Alternative ETF?
Самая высокая цена Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) за последний год составила 32.94. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 32.94, сравнение с 30.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active Emerging Markets Alternative ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Man Active Emerging Markets Alternative ETF?
Самая низкая цена Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 30.09 и 25.06 - 32.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEMA?
В прошлом Man Active Emerging Markets Alternative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.25 и 20.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.25
- Open
- 30.08
- Bid
- 30.09
- Ask
- 30.39
- Low
- 30.08
- High
- 30.09
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 5.28%
- Годовое изменение
- 20.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%