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MEM: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A
Курс MEM за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.61, а максимальная — 43.83.
Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEM сегодня?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) сегодня оценивается на уровне 43.83. Инструмент торгуется в пределах 43.61 - 43.83, вчерашнее закрытие составило 43.74, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A в настоящее время оценивается в 43.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.53% и USD. Отслеживайте движения MEM на графике в реальном времени.
Как купить акции MEM?
Вы можете купить акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) по текущей цене 43.83. Ордера обычно размещаются около 43.83 или 44.13, тогда как 19 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEM?
Инвестирование в Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A предполагает учет годового диапазона 35.74 - 47.53 и текущей цены 43.83. Многие сравнивают 2.45% и 8.26% перед размещением ордеров на 43.83 или 44.13. Изучайте ежедневные изменения цены MEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?
Самая высокая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) за последний год составила 47.53. Акции заметно колебались в пределах 35.74 - 47.53, сравнение с 43.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?
Самая низкая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) за год составила 35.74. Сравнение с текущими 43.83 и 35.74 - 47.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEM?
В прошлом Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.74 и 8.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.74
- Open
- 43.67
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Low
- 43.61
- High
- 43.83
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 8.26%
- Годовое изменение
- 8.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%