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MEM: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A

43.83 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MEM за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.61, а максимальная — 43.83.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MEM сегодня?

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) сегодня оценивается на уровне 43.83. Инструмент торгуется в пределах 43.61 - 43.83, вчерашнее закрытие составило 43.74, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A в настоящее время оценивается в 43.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.53% и USD. Отслеживайте движения MEM на графике в реальном времени.

Как купить акции MEM?

Вы можете купить акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) по текущей цене 43.83. Ордера обычно размещаются около 43.83 или 44.13, тогда как 19 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MEM?

Инвестирование в Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A предполагает учет годового диапазона 35.74 - 47.53 и текущей цены 43.83. Многие сравнивают 2.45% и 8.26% перед размещением ордеров на 43.83 или 44.13. Изучайте ежедневные изменения цены MEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?

Самая высокая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) за последний год составила 47.53. Акции заметно колебались в пределах 35.74 - 47.53, сравнение с 43.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A?

Самая низкая цена Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A (MEM) за год составила 35.74. Сравнение с текущими 43.83 и 35.74 - 47.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MEM?

В прошлом Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.74 и 8.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.61 43.83
Годовой диапазон
35.74 47.53
Предыдущее закрытие
43.74
Open
43.67
Bid
43.83
Ask
44.13
Low
43.61
High
43.83
Объем
19
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
8.26%
Годовое изменение
8.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%