Курс MDPL за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.22, а максимальная — 29.22.

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