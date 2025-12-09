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MDPL: Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF

29.22 USD 0.27 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MDPL за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.22, а максимальная — 29.22.

Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDPL сегодня?

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF (MDPL) сегодня оценивается на уровне 29.22. Инструмент торгуется в пределах 29.22 - 29.22, вчерашнее закрытие составило 28.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDPL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF?

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF в настоящее время оценивается в 29.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.15% и USD. Отслеживайте движения MDPL на графике в реальном времени.

Как купить акции MDPL?

Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF (MDPL) по текущей цене 29.22. Ордера обычно размещаются около 29.22 или 29.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDPL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDPL?

Инвестирование в Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.46 - 29.22 и текущей цены 29.22. Многие сравнивают 3.18% и 8.83% перед размещением ордеров на 29.22 или 29.52. Изучайте ежедневные изменения цены MDPL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF?

Самая высокая цена Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF (MDPL) за последний год составила 29.22. Акции заметно колебались в пределах 24.46 - 29.22, сравнение с 28.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF?

Самая низкая цена Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF (MDPL) за год составила 24.46. Сравнение с текущими 29.22 и 24.46 - 29.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDPL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDPL?

В прошлом Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.95 и 9.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.22 29.22
Годовой диапазон
24.46 29.22
Предыдущее закрытие
28.95
Open
29.22
Bid
29.22
Ask
29.52
Low
29.22
High
29.22
Объем
1
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
8.83%
Годовое изменение
9.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%