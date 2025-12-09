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MDPL: Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF

29.74 USD 0.52 (1.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MDPL汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点29.56和高点29.74进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDPL新闻

常见问题解答

MDPL股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF股票今天的定价为29.74。它在29.56 - 29.74范围内交易，昨天的收盘价为29.22，交易量达到8。MDPL的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF目前的价值为29.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.09%和USD。实时查看图表以跟踪MDPL走势。

如何购买MDPL股票？

您可以以29.74的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF股票。订单通常设置在29.74或30.04附近，而8和0.24%显示市场活动。立即关注MDPL的实时图表更新。

如何投资MDPL股票？

投资Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF需要考虑年度范围24.46 - 29.74和当前价格29.74。许多人在以29.74或30.04下订单之前，会比较5.01%和。实时查看MDPL价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF的最高价格是29.74。在24.46 - 29.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF（MDPL）的最低价格为24.46。将其与当前的29.74和24.46 - 29.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDPL股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Dividend Plus Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.22和11.09%中可见。

日范围
29.56 29.74
年范围
24.46 29.74
前一天收盘价
29.22
开盘价
29.67
卖价
29.74
买价
30.04
最低价
29.56
最高价
29.74
交易量
8
日变化
1.78%
月变化
5.01%
6个月变化
10.76%
年变化
11.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%