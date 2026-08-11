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MDLN: Medline Inc - Class A

33.81 USD 1.42 (4.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MDLN за сегодня изменился на -4.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.53, а максимальная — 35.32.

Следите за динамикой Medline Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDLN сегодня?

Medline Inc - Class A (MDLN) сегодня оценивается на уровне 33.81. Инструмент торгуется в пределах 33.53 - 35.32, вчерашнее закрытие составило 35.23, а торговый объем достиг 15896. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medline Inc - Class A?

Medline Inc - Class A в настоящее время оценивается в 33.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.40% и USD. Отслеживайте движения MDLN на графике в реальном времени.

Как купить акции MDLN?

Вы можете купить акции Medline Inc - Class A (MDLN) по текущей цене 33.81. Ордера обычно размещаются около 33.81 или 34.11, тогда как 15896 и -3.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDLN?

Инвестирование в Medline Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 32.82 - 50.87 и текущей цены 33.81. Многие сравнивают -14.41% и -28.28% перед размещением ордеров на 33.81 или 34.11. Изучайте ежедневные изменения цены MDLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Medline Inc - Class A?

Самая высокая цена Medline Inc - Class A (MDLN) за последний год составила 50.87. Акции заметно колебались в пределах 32.82 - 50.87, сравнение с 35.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medline Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Medline Inc - Class A?

Самая низкая цена Medline Inc - Class A (MDLN) за год составила 32.82. Сравнение с текущими 33.81 и 32.82 - 50.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDLN?

В прошлом Medline Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.23 и -3.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.53 35.32
Годовой диапазон
32.82 50.87
Предыдущее закрытие
35.23
Open
35.19
Bid
33.81
Ask
34.11
Low
33.53
High
35.32
Объем
15.896 K
Дневное изменение
-4.03%
Месячное изменение
-14.41%
6-месячное изменение
-28.28%
Годовое изменение
-3.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%