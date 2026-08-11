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MDLN: Medline Inc - Class A
Курс MDLN за сегодня изменился на -4.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.53, а максимальная — 35.32.
Следите за динамикой Medline Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDLN сегодня?
Medline Inc - Class A (MDLN) сегодня оценивается на уровне 33.81. Инструмент торгуется в пределах 33.53 - 35.32, вчерашнее закрытие составило 35.23, а торговый объем достиг 15896. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medline Inc - Class A?
Medline Inc - Class A в настоящее время оценивается в 33.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.40% и USD. Отслеживайте движения MDLN на графике в реальном времени.
Как купить акции MDLN?
Вы можете купить акции Medline Inc - Class A (MDLN) по текущей цене 33.81. Ордера обычно размещаются около 33.81 или 34.11, тогда как 15896 и -3.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDLN?
Инвестирование в Medline Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 32.82 - 50.87 и текущей цены 33.81. Многие сравнивают -14.41% и -28.28% перед размещением ордеров на 33.81 или 34.11. Изучайте ежедневные изменения цены MDLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Medline Inc - Class A?
Самая высокая цена Medline Inc - Class A (MDLN) за последний год составила 50.87. Акции заметно колебались в пределах 32.82 - 50.87, сравнение с 35.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medline Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Medline Inc - Class A?
Самая низкая цена Medline Inc - Class A (MDLN) за год составила 32.82. Сравнение с текущими 33.81 и 32.82 - 50.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDLN?
В прошлом Medline Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.23 и -3.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.23
- Open
- 35.19
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Low
- 33.53
- High
- 35.32
- Объем
- 15.896 K
- Дневное изменение
- -4.03%
- Месячное изменение
- -14.41%
- 6-месячное изменение
- -28.28%
- Годовое изменение
- -3.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%