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MDLN: Medline Inc - Class A

35.04 USD 1.23 (3.64%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MDLN汇率已更改3.64%。当日，交易品种以低点33.10和高点35.32进行交易。

关注Medline Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MDLN股票今天的价格是多少？

Medline Inc - Class A股票今天的定价为35.04。它在33.10 - 35.32范围内交易，昨天的收盘价为33.81，交易量达到12224。MDLN的实时价格图表显示了这些更新。

Medline Inc - Class A股票是否支付股息？

Medline Inc - Class A目前的价值为35.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.11%和USD。实时查看图表以跟踪MDLN走势。

如何购买MDLN股票？

您可以以35.04的当前价格购买Medline Inc - Class A股票。订单通常设置在35.04或35.34附近，而12224和4.10%显示市场活动。立即关注MDLN的实时图表更新。

如何投资MDLN股票？

投资Medline Inc - Class A需要考虑年度范围32.82 - 50.87和当前价格35.04。许多人在以35.04或35.34下订单之前，会比较-11.29%和。实时查看MDLN价格图表，了解每日变化。

Medline Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Medline Inc - Class A的最高价格是50.87。在32.82 - 50.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Medline Inc - Class A的绩效。

Medline Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Medline Inc - Class A（MDLN）的最低价格为32.82。将其与当前的35.04和32.82 - 50.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDLN股票是什么时候拆分的？

Medline Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.81和0.11%中可见。

日范围
33.10 35.32
年范围
32.82 50.87
前一天收盘价
33.81
开盘价
33.66
卖价
35.04
买价
35.34
最低价
33.10
最高价
35.32
交易量
12.224 K
日变化
3.64%
月变化
-11.29%
6个月变化
-25.67%
年变化
0.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%