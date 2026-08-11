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MDAA: Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Курс MDAA за сегодня изменился на -5.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.1000, а максимальная — 99.4700.
Следите за динамикой Myriad Dynamic Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDAA сегодня?
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) сегодня оценивается на уровне 99.4700. Инструмент торгуется в пределах 99.1000 - 99.4700, вчерашнее закрытие составило 105.5400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 99.4700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.54% и USD. Отслеживайте движения MDAA на графике в реальном времени.
Как купить акции MDAA?
Вы можете купить акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) по текущей цене 99.4700. Ордера обычно размещаются около 99.4700 или 99.4730, тогда как 2 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDAA?
Инвестирование в Myriad Dynamic Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 98.8900 - 117.1600 и текущей цены 99.4700. Многие сравнивают -14.28% и -4.63% перед размещением ордеров на 99.4700 или 99.4730. Изучайте ежедневные изменения цены MDAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?
Самая высокая цена Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) за последний год составила 117.1600. Акции заметно колебались в пределах 98.8900 - 117.1600, сравнение с 105.5400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Myriad Dynamic Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?
Самая низкая цена Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) за год составила 98.8900. Сравнение с текущими 99.4700 и 98.8900 - 117.1600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDAA?
В прошлом Myriad Dynamic Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.5400 и -0.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 105.5400
- Open
- 99.1000
- Bid
- 99.4700
- Ask
- 99.4730
- Low
- 99.1000
- High
- 99.4700
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -5.75%
- Месячное изменение
- -14.28%
- 6-месячное изменение
- -4.63%
- Годовое изменение
- -0.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%