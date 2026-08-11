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MDAA: Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

99.4700 USD 6.0700 (5.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MDAA за сегодня изменился на -5.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.1000, а максимальная — 99.4700.

Следите за динамикой Myriad Dynamic Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDAA сегодня?

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) сегодня оценивается на уровне 99.4700. Инструмент торгуется в пределах 99.1000 - 99.4700, вчерашнее закрытие составило 105.5400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 99.4700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.54% и USD. Отслеживайте движения MDAA на графике в реальном времени.

Как купить акции MDAA?

Вы можете купить акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) по текущей цене 99.4700. Ордера обычно размещаются около 99.4700 или 99.4730, тогда как 2 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDAA?

Инвестирование в Myriad Dynamic Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 98.8900 - 117.1600 и текущей цены 99.4700. Многие сравнивают -14.28% и -4.63% перед размещением ордеров на 99.4700 или 99.4730. Изучайте ежедневные изменения цены MDAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?

Самая высокая цена Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) за последний год составила 117.1600. Акции заметно колебались в пределах 98.8900 - 117.1600, сравнение с 105.5400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Myriad Dynamic Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Myriad Dynamic Asset Allocation ETF?

Самая низкая цена Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) за год составила 98.8900. Сравнение с текущими 99.4700 и 98.8900 - 117.1600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDAA?

В прошлом Myriad Dynamic Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.5400 и -0.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.1000 99.4700
Годовой диапазон
98.8900 117.1600
Предыдущее закрытие
105.5400
Open
99.1000
Bid
99.4700
Ask
99.4730
Low
99.1000
High
99.4700
Объем
2
Дневное изменение
-5.75%
Месячное изменение
-14.28%
6-месячное изменение
-4.63%
Годовое изменение
-0.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%