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MDAA: Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

99.4700 USD 6.0700 (5.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MDAA汇率已更改-5.75%。当日，交易品种以低点99.1000和高点99.4700进行交易。

关注Myriad Dynamic Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
  • MN

常见问题解答

MDAA股票今天的价格是多少？

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF股票今天的定价为99.4700。它在99.1000 - 99.4700范围内交易，昨天的收盘价为105.5400，交易量达到2。MDAA的实时价格图表显示了这些更新。

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF股票是否支付股息？

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF目前的价值为99.4700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.54%和USD。实时查看图表以跟踪MDAA走势。

如何购买MDAA股票？

您可以以99.4700的当前价格购买Myriad Dynamic Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在99.4700或99.4730附近，而2和0.37%显示市场活动。立即关注MDAA的实时图表更新。

如何投资MDAA股票？

投资Myriad Dynamic Asset Allocation ETF需要考虑年度范围98.8900 - 117.1600和当前价格99.4700。许多人在以99.4700或99.4730下订单之前，会比较-14.28%和。实时查看MDAA价格图表，了解每日变化。

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Myriad Dynamic Asset Allocation ETF的最高价格是117.1600。在98.8900 - 117.1600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Myriad Dynamic Asset Allocation ETF的绩效。

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF（MDAA）的最低价格为98.8900。将其与当前的99.4700和98.8900 - 117.1600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDAA股票是什么时候拆分的？

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.5400和-0.54%中可见。

日范围
99.1000 99.4700
年范围
98.8900 117.1600
前一天收盘价
105.5400
开盘价
99.1000
卖价
99.4700
买价
99.4730
最低价
99.1000
最高价
99.4700
交易量
2
日变化
-5.75%
月变化
-14.28%
6个月变化
-4.63%
年变化
-0.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%