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MCN: Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Курс MCN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.65.
Следите за динамикой Madison Covered Call & Equity Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MCN сегодня?
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) сегодня оценивается на уровне 5.65. Инструмент торгуется в пределах 5.62 - 5.65, вчерашнее закрытие составило 5.63, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund в настоящее время оценивается в 5.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.30% и USD. Отслеживайте движения MCN на графике в реальном времени.
Как купить акции MCN?
Вы можете купить акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) по текущей цене 5.65. Ордера обычно размещаются около 5.65 или 5.95, тогда как 78 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MCN?
Инвестирование в Madison Covered Call & Equity Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 5.46 - 6.18 и текущей цены 5.65. Многие сравнивают 0.18% и -7.98% перед размещением ордеров на 5.65 или 5.95. Изучайте ежедневные изменения цены MCN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?
Самая высокая цена Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) за последний год составила 6.18. Акции заметно колебались в пределах 5.46 - 6.18, сравнение с 5.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Madison Covered Call & Equity Strategy Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?
Самая низкая цена Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) за год составила 5.46. Сравнение с текущими 5.65 и 5.46 - 6.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MCN?
В прошлом Madison Covered Call & Equity Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.63 и -7.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.63
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.65
- Ask
- 5.95
- Low
- 5.62
- High
- 5.65
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -7.98%
- Годовое изменение
- -7.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%