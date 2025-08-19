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MCN: Madison Covered Call & Equity Strategy Fund

5.65 USD 0.02 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MCN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.65.

Следите за динамикой Madison Covered Call & Equity Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCN сегодня?

Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) сегодня оценивается на уровне 5.65. Инструмент торгуется в пределах 5.62 - 5.65, вчерашнее закрытие составило 5.63, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?

Madison Covered Call & Equity Strategy Fund в настоящее время оценивается в 5.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.30% и USD. Отслеживайте движения MCN на графике в реальном времени.

Как купить акции MCN?

Вы можете купить акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) по текущей цене 5.65. Ордера обычно размещаются около 5.65 или 5.95, тогда как 78 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCN?

Инвестирование в Madison Covered Call & Equity Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 5.46 - 6.18 и текущей цены 5.65. Многие сравнивают 0.18% и -7.98% перед размещением ордеров на 5.65 или 5.95. Изучайте ежедневные изменения цены MCN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?

Самая высокая цена Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) за последний год составила 6.18. Акции заметно колебались в пределах 5.46 - 6.18, сравнение с 5.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Madison Covered Call & Equity Strategy Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Madison Covered Call & Equity Strategy Fund?

Самая низкая цена Madison Covered Call & Equity Strategy Fund (MCN) за год составила 5.46. Сравнение с текущими 5.65 и 5.46 - 6.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCN?

В прошлом Madison Covered Call & Equity Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.63 и -7.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.62 5.65
Годовой диапазон
5.46 6.18
Предыдущее закрытие
5.63
Open
5.62
Bid
5.65
Ask
5.95
Low
5.62
High
5.65
Объем
78
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
-7.98%
Годовое изменение
-7.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%