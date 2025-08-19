MCN: 麦迪逊基金
今日MCN汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点5.64和高点5.69进行交易。
关注麦迪逊基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MCN新闻
- IGA: Interesting Global Fund That Should Work As An Income Play
- ETB ETF: Good Income Fund, But High Tech Exposure Could Be A Risk (NYSE:ETB)
- MCN: Discount Now Makes This A More Appealing Choice (Upgrade) (NYSE:MCN)
- XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Fund Flows In Focus: Investors Eye Commodity ETFs Amid Middle East Conflict
- BOE: Improving Global Diversification, But Lacks Exposure To Outperforming Sectors
- XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- ETJ: Expect Continued Underperformance From This CEF
- XA Investments聘请Tom McCabe担任区域销售总监
- XA Investments hires Tom McCabe as director of regional sales
- NFJ: Sacrificing Gains For Yield Could Lead To Underperformance In 2026 (NYSE:NFJ)
- MCN: Defensive Income Fund With Consistent Payouts (NYSE:MCN)
- IGD: Trading Capital Appreciation For Income (NYSE:IGD)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- ETV: Decent Price Right Now, But Not As Diversified As I Would Like
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
常见问题解答
MCN股票今天的价格是多少？
麦迪逊基金股票今天的定价为5.68。它在5.64 - 5.69范围内交易，昨天的收盘价为5.65，交易量达到33。MCN的实时价格图表显示了这些更新。
麦迪逊基金股票是否支付股息？
麦迪逊基金目前的价值为5.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.81%和USD。实时查看图表以跟踪MCN走势。
如何购买MCN股票？
您可以以5.68的当前价格购买麦迪逊基金股票。订单通常设置在5.68或5.98附近，而33和-0.18%显示市场活动。立即关注MCN的实时图表更新。
如何投资MCN股票？
投资麦迪逊基金需要考虑年度范围5.46 - 6.18和当前价格5.68。许多人在以5.68或5.98下订单之前，会比较0.71%和。实时查看MCN价格图表，了解每日变化。
麦迪逊基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，麦迪逊基金的最高价格是6.18。在5.46 - 6.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪麦迪逊基金的绩效。
麦迪逊基金股票的最低价格是多少？
麦迪逊基金（MCN）的最低价格为5.46。将其与当前的5.68和5.46 - 6.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MCN股票是什么时候拆分的？
麦迪逊基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.65和-6.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.65
- 开盘价
- 5.69
- 卖价
- 5.68
- 买价
- 5.98
- 最低价
- 5.64
- 最高价
- 5.69
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- -7.49%
- 年变化
- -6.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%