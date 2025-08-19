MCN股票今天的价格是多少？ 麦迪逊基金股票今天的定价为5.68。它在5.64 - 5.69范围内交易，昨天的收盘价为5.65，交易量达到33。MCN的实时价格图表显示了这些更新。

麦迪逊基金股票是否支付股息？ 麦迪逊基金目前的价值为5.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.81%和USD。实时查看图表以跟踪MCN走势。

如何购买MCN股票？ 您可以以5.68的当前价格购买麦迪逊基金股票。订单通常设置在5.68或5.98附近，而33和-0.18%显示市场活动。立即关注MCN的实时图表更新。

如何投资MCN股票？ 投资麦迪逊基金需要考虑年度范围5.46 - 6.18和当前价格5.68。许多人在以5.68或5.98下订单之前，会比较0.71%和。实时查看MCN价格图表，了解每日变化。

麦迪逊基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，麦迪逊基金的最高价格是6.18。在5.46 - 6.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪麦迪逊基金的绩效。

麦迪逊基金股票的最低价格是多少？ 麦迪逊基金（MCN）的最低价格为5.46。将其与当前的5.68和5.46 - 6.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。