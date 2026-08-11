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MASK: 3 E Network Technology Group Ltd
Курс MASK за сегодня изменился на -3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.52, а максимальная — 1.67.
Следите за динамикой 3 E Network Technology Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MASK сегодня?
3 E Network Technology Group Ltd (MASK) сегодня оценивается на уровне 1.58. Инструмент торгуется в пределах 1.52 - 1.67, вчерашнее закрытие составило 1.63, а торговый объем достиг 358. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MASK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3 E Network Technology Group Ltd?
3 E Network Technology Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 135.82% и USD. Отслеживайте движения MASK на графике в реальном времени.
Как купить акции MASK?
Вы можете купить акции 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) по текущей цене 1.58. Ордера обычно размещаются около 1.58 или 1.88, тогда как 358 и -1.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MASK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MASK?
Инвестирование в 3 E Network Technology Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.11 - 7.06 и текущей цены 1.58. Многие сравнивают 8.97% и 953.33% перед размещением ордеров на 1.58 или 1.88. Изучайте ежедневные изменения цены MASK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 3 E Network Technology Group Ltd?
Самая высокая цена 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) за последний год составила 7.06. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 7.06, сравнение с 1.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3 E Network Technology Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 3 E Network Technology Group Ltd?
Самая низкая цена 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 1.58 и 0.11 - 7.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MASK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MASK?
В прошлом 3 E Network Technology Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.63 и 135.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.63
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.52
- High
- 1.67
- Объем
- 358
- Дневное изменение
- -3.07%
- Месячное изменение
- 8.97%
- 6-месячное изменение
- 953.33%
- Годовое изменение
- 135.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%