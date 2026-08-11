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MASK: 3 E Network Technology Group Ltd

1.58 USD 0.05 (3.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MASK за сегодня изменился на -3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.52, а максимальная — 1.67.

Следите за динамикой 3 E Network Technology Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MASK сегодня?

3 E Network Technology Group Ltd (MASK) сегодня оценивается на уровне 1.58. Инструмент торгуется в пределах 1.52 - 1.67, вчерашнее закрытие составило 1.63, а торговый объем достиг 358. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MASK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3 E Network Technology Group Ltd?

3 E Network Technology Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 135.82% и USD. Отслеживайте движения MASK на графике в реальном времени.

Как купить акции MASK?

Вы можете купить акции 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) по текущей цене 1.58. Ордера обычно размещаются около 1.58 или 1.88, тогда как 358 и -1.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MASK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MASK?

Инвестирование в 3 E Network Technology Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.11 - 7.06 и текущей цены 1.58. Многие сравнивают 8.97% и 953.33% перед размещением ордеров на 1.58 или 1.88. Изучайте ежедневные изменения цены MASK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 3 E Network Technology Group Ltd?

Самая высокая цена 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) за последний год составила 7.06. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 7.06, сравнение с 1.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3 E Network Technology Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 3 E Network Technology Group Ltd?

Самая низкая цена 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 1.58 и 0.11 - 7.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MASK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MASK?

В прошлом 3 E Network Technology Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.63 и 135.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.52 1.67
Годовой диапазон
0.11 7.06
Предыдущее закрытие
1.63
Open
1.61
Bid
1.58
Ask
1.88
Low
1.52
High
1.67
Объем
358
Дневное изменение
-3.07%
Месячное изменение
8.97%
6-месячное изменение
953.33%
Годовое изменение
135.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%