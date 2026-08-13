报价部分
货币 / MASK
回到股票

MASK: 三易科技

1.65 USD 0.07 (4.43%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MASK汇率已更改4.43%。当日，交易品种以低点1.54和高点1.75进行交易。

关注三易科技动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MASK股票今天的价格是多少？

三易科技股票今天的定价为1.65。它在1.54 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.58，交易量达到207。MASK的实时价格图表显示了这些更新。

三易科技股票是否支付股息？

三易科技目前的价值为1.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注146.27%和USD。实时查看图表以跟踪MASK走势。

如何购买MASK股票？

您可以以1.65的当前价格购买三易科技股票。订单通常设置在1.65或1.95附近，而207和7.14%显示市场活动。立即关注MASK的实时图表更新。

如何投资MASK股票？

投资三易科技需要考虑年度范围0.11 - 7.06和当前价格1.65。许多人在以1.65或1.95下订单之前，会比较13.79%和。实时查看MASK价格图表，了解每日变化。

三易科技股票的最高价格是多少？

在过去一年中，三易科技的最高价格是7.06。在0.11 - 7.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三易科技的绩效。

三易科技股票的最低价格是多少？

三易科技（MASK）的最低价格为0.11。将其与当前的1.65和0.11 - 7.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MASK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MASK股票是什么时候拆分的？

三易科技历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.58和146.27%中可见。

日范围
1.54 1.75
年范围
0.11 7.06
前一天收盘价
1.58
开盘价
1.54
卖价
1.65
买价
1.95
最低价
1.54
最高价
1.75
交易量
207
日变化
4.43%
月变化
13.79%
6个月变化
1000.00%
年变化
146.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%