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MARM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March

34.44 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MARM за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.38, а максимальная — 34.44.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MARM сегодня?

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) сегодня оценивается на уровне 34.44. Инструмент торгуется в пределах 34.38 - 34.44, вчерашнее закрытие составило 34.41, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MARM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March?

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 34.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.43% и USD. Отслеживайте движения MARM на графике в реальном времени.

Как купить акции MARM?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) по текущей цене 34.44. Ордера обычно размещаются около 34.44 или 34.74, тогда как 19 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MARM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MARM?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 32.36 - 34.44 и текущей цены 34.44. Многие сравнивают 0.38% и 3.61% перед размещением ордеров на 34.44 или 34.74. Изучайте ежедневные изменения цены MARM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) за последний год составила 34.44. Акции заметно колебались в пределах 32.36 - 34.44, сравнение с 34.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) за год составила 32.36. Сравнение с текущими 34.44 и 32.36 - 34.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MARM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MARM?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.41 и 6.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.38 34.44
Годовой диапазон
32.36 34.44
Предыдущее закрытие
34.41
Open
34.42
Bid
34.44
Ask
34.74
Low
34.38
High
34.44
Объем
19
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
3.61%
Годовое изменение
6.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%