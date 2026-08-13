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MARM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March

34.40 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MARM汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点34.40和高点34.40进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MARM股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March股票今天的定价为34.40。它在34.40 - 34.40范围内交易，昨天的收盘价为34.44，交易量达到5。MARM的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March目前的价值为34.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪MARM走势。

如何购买MARM股票？

您可以以34.40的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March股票。订单通常设置在34.40或34.70附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注MARM的实时图表更新。

如何投资MARM股票？

投资FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March需要考虑年度范围32.36 - 34.44和当前价格34.40。许多人在以34.40或34.70下订单之前，会比较0.26%和。实时查看MARM价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March的最高价格是34.44。在32.36 - 34.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March的绩效。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March（MARM）的最低价格为32.36。将其与当前的34.40和32.36 - 34.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MARM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MARM股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.44和6.30%中可见。

日范围
34.40 34.40
年范围
32.36 34.44
前一天收盘价
34.44
开盘价
34.40
卖价
34.40
买价
34.70
最低价
34.40
最高价
34.40
交易量
5
日变化
-0.12%
月变化
0.26%
6个月变化
3.49%
年变化
6.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%