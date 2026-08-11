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MANI: Man Active Income ETF

25.99 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MANI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 25.99.

Следите за динамикой Man Active Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MANI сегодня?

Man Active Income ETF (MANI) сегодня оценивается на уровне 25.99. Инструмент торгуется в пределах 25.98 - 25.99, вчерашнее закрытие составило 25.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MANI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active Income ETF?

Man Active Income ETF в настоящее время оценивается в 25.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.30% и USD. Отслеживайте движения MANI на графике в реальном времени.

Как купить акции MANI?

Вы можете купить акции Man Active Income ETF (MANI) по текущей цене 25.99. Ордера обычно размещаются около 25.99 или 26.29, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MANI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MANI?

Инвестирование в Man Active Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.87 - 25.99 и текущей цены 25.99. Многие сравнивают 0.54% и 2.93% перед размещением ордеров на 25.99 или 26.29. Изучайте ежедневные изменения цены MANI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Man Active Income ETF?

Самая высокая цена Man Active Income ETF (MANI) за последний год составила 25.99. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 25.99, сравнение с 25.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Man Active Income ETF?

Самая низкая цена Man Active Income ETF (MANI) за год составила 24.87. Сравнение с текущими 25.99 и 24.87 - 25.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MANI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MANI?

В прошлом Man Active Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.96 и 3.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.98 25.99
Годовой диапазон
24.87 25.99
Предыдущее закрытие
25.96
Open
25.98
Bid
25.99
Ask
26.29
Low
25.98
High
25.99
Объем
2
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
2.93%
Годовое изменение
3.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%