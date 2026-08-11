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MANI: Man Active Income ETF
Курс MANI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 25.99.
Следите за динамикой Man Active Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MANI сегодня?
Man Active Income ETF (MANI) сегодня оценивается на уровне 25.99. Инструмент торгуется в пределах 25.98 - 25.99, вчерашнее закрытие составило 25.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MANI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active Income ETF?
Man Active Income ETF в настоящее время оценивается в 25.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.30% и USD. Отслеживайте движения MANI на графике в реальном времени.
Как купить акции MANI?
Вы можете купить акции Man Active Income ETF (MANI) по текущей цене 25.99. Ордера обычно размещаются около 25.99 или 26.29, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MANI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MANI?
Инвестирование в Man Active Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.87 - 25.99 и текущей цены 25.99. Многие сравнивают 0.54% и 2.93% перед размещением ордеров на 25.99 или 26.29. Изучайте ежедневные изменения цены MANI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Man Active Income ETF?
Самая высокая цена Man Active Income ETF (MANI) за последний год составила 25.99. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 25.99, сравнение с 25.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Man Active Income ETF?
Самая низкая цена Man Active Income ETF (MANI) за год составила 24.87. Сравнение с текущими 25.99 и 24.87 - 25.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MANI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MANI?
В прошлом Man Active Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.96 и 3.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.96
- Open
- 25.98
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Low
- 25.98
- High
- 25.99
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 2.93%
- Годовое изменение
- 3.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%