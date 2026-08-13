MANI股票今天的价格是多少？ Man Active Income ETF股票今天的定价为25.99。它在25.98 - 25.99范围内交易，昨天的收盘价为25.96，交易量达到2。MANI的实时价格图表显示了这些更新。

Man Active Income ETF股票是否支付股息？ Man Active Income ETF目前的价值为25.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.30%和USD。实时查看图表以跟踪MANI走势。

如何购买MANI股票？ 您可以以25.99的当前价格购买Man Active Income ETF股票。订单通常设置在25.99或26.29附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注MANI的实时图表更新。

如何投资MANI股票？ 投资Man Active Income ETF需要考虑年度范围24.87 - 25.99和当前价格25.99。许多人在以25.99或26.29下订单之前，会比较0.54%和。实时查看MANI价格图表，了解每日变化。

Man Active Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Man Active Income ETF的最高价格是25.99。在24.87 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active Income ETF的绩效。

Man Active Income ETF股票的最低价格是多少？ Man Active Income ETF（MANI）的最低价格为24.87。将其与当前的25.99和24.87 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MANI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。