MANI: Man Active Income ETF
今日MANI汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.98和高点25.99进行交易。
关注Man Active Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MANI股票今天的价格是多少？
Man Active Income ETF股票今天的定价为25.99。它在25.98 - 25.99范围内交易，昨天的收盘价为25.96，交易量达到2。MANI的实时价格图表显示了这些更新。
Man Active Income ETF股票是否支付股息？
Man Active Income ETF目前的价值为25.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.30%和USD。实时查看图表以跟踪MANI走势。
如何购买MANI股票？
您可以以25.99的当前价格购买Man Active Income ETF股票。订单通常设置在25.99或26.29附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注MANI的实时图表更新。
如何投资MANI股票？
投资Man Active Income ETF需要考虑年度范围24.87 - 25.99和当前价格25.99。许多人在以25.99或26.29下订单之前，会比较0.54%和。实时查看MANI价格图表，了解每日变化。
Man Active Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Man Active Income ETF的最高价格是25.99。在24.87 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active Income ETF的绩效。
Man Active Income ETF股票的最低价格是多少？
Man Active Income ETF（MANI）的最低价格为24.87。将其与当前的25.99和24.87 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MANI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MANI股票是什么时候拆分的？
Man Active Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.96和3.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.96
- 开盘价
- 25.98
- 卖价
- 25.99
- 买价
- 26.29
- 最低价
- 25.98
- 最高价
- 25.99
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 2.93%
- 年变化
- 3.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%