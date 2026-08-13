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MANI: Man Active Income ETF

25.99 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MANI汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.98和高点25.99进行交易。

关注Man Active Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MANI股票今天的价格是多少？

Man Active Income ETF股票今天的定价为25.99。它在25.98 - 25.99范围内交易，昨天的收盘价为25.96，交易量达到2。MANI的实时价格图表显示了这些更新。

Man Active Income ETF股票是否支付股息？

Man Active Income ETF目前的价值为25.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.30%和USD。实时查看图表以跟踪MANI走势。

如何购买MANI股票？

您可以以25.99的当前价格购买Man Active Income ETF股票。订单通常设置在25.99或26.29附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注MANI的实时图表更新。

如何投资MANI股票？

投资Man Active Income ETF需要考虑年度范围24.87 - 25.99和当前价格25.99。许多人在以25.99或26.29下订单之前，会比较0.54%和。实时查看MANI价格图表，了解每日变化。

Man Active Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Man Active Income ETF的最高价格是25.99。在24.87 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active Income ETF的绩效。

Man Active Income ETF股票的最低价格是多少？

Man Active Income ETF（MANI）的最低价格为24.87。将其与当前的25.99和24.87 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MANI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MANI股票是什么时候拆分的？

Man Active Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.96和3.30%中可见。

日范围
25.98 25.99
年范围
24.87 25.99
前一天收盘价
25.96
开盘价
25.98
卖价
25.99
买价
26.29
最低价
25.98
最高价
25.99
交易量
2
日变化
0.12%
月变化
0.54%
6个月变化
2.93%
年变化
3.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%