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MAAY: Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF
Курс MAAY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.57, а максимальная — 5.61.
Следите за динамикой Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAAY сегодня?
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) сегодня оценивается на уровне 5.57. Инструмент торгуется в пределах 5.57 - 5.61, вчерашнее закрытие составило 5.60, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF в настоящее время оценивается в 5.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.58% и USD. Отслеживайте движения MAAY на графике в реальном времени.
Как купить акции MAAY?
Вы можете купить акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) по текущей цене 5.57. Ордера обычно размещаются около 5.57 или 5.87, тогда как 46 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAAY?
Инвестирование в Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF предполагает учет годового диапазона 5.57 - 24.84 и текущей цены 5.57. Многие сравнивают -4.13% и -39.65% перед размещением ордеров на 5.57 или 5.87. Изучайте ежедневные изменения цены MAAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?
Самая высокая цена Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) за последний год составила 24.84. Акции заметно колебались в пределах 5.57 - 24.84, сравнение с 5.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?
Самая низкая цена Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) за год составила 5.57. Сравнение с текущими 5.57 и 5.57 - 24.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAAY?
В прошлом Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.60 и -77.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.60
- Open
- 5.60
- Bid
- 5.57
- Ask
- 5.87
- Low
- 5.57
- High
- 5.61
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -4.13%
- 6-месячное изменение
- -39.65%
- Годовое изменение
- -77.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%