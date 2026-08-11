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MAAY: Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF

5.57 USD 0.03 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAAY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.57, а максимальная — 5.61.

Следите за динамикой Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAAY сегодня?

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) сегодня оценивается на уровне 5.57. Инструмент торгуется в пределах 5.57 - 5.61, вчерашнее закрытие составило 5.60, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF в настоящее время оценивается в 5.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.58% и USD. Отслеживайте движения MAAY на графике в реальном времени.

Как купить акции MAAY?

Вы можете купить акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) по текущей цене 5.57. Ордера обычно размещаются около 5.57 или 5.87, тогда как 46 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAAY?

Инвестирование в Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF предполагает учет годового диапазона 5.57 - 24.84 и текущей цены 5.57. Многие сравнивают -4.13% и -39.65% перед размещением ордеров на 5.57 или 5.87. Изучайте ежедневные изменения цены MAAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?

Самая высокая цена Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) за последний год составила 24.84. Акции заметно колебались в пределах 5.57 - 24.84, сравнение с 5.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF?

Самая низкая цена Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF (MAAY) за год составила 5.57. Сравнение с текущими 5.57 и 5.57 - 24.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAAY?

В прошлом Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.60 и -77.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.57 5.61
Годовой диапазон
5.57 24.84
Предыдущее закрытие
5.60
Open
5.60
Bid
5.57
Ask
5.87
Low
5.57
High
5.61
Объем
46
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-4.13%
6-месячное изменение
-39.65%
Годовое изменение
-77.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%