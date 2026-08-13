Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票今天的定价为5.59。它在5.57 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到44。MAAY的实时价格图表显示了这些更新。

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF目前的价值为5.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.50%和USD。实时查看图表以跟踪MAAY走势。

您可以以5.59的当前价格购买Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票。订单通常设置在5.59或5.89附近，而44和-0.18%显示市场活动。立即关注MAAY的实时图表更新。

投资Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF需要考虑年度范围5.57 - 24.84和当前价格5.59。许多人在以5.59或5.89下订单之前，会比较-3.79%和。实时查看MAAY价格图表，了解每日变化。

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的最高价格是24.84。在5.57 - 24.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的绩效。