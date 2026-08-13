MAAY: Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF
今日MAAY汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点5.57和高点5.60进行交易。
关注Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MAAY股票今天的价格是多少？
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票今天的定价为5.59。它在5.57 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到44。MAAY的实时价格图表显示了这些更新。
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票是否支付股息？
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF目前的价值为5.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.50%和USD。实时查看图表以跟踪MAAY走势。
如何购买MAAY股票？
您可以以5.59的当前价格购买Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票。订单通常设置在5.59或5.89附近，而44和-0.18%显示市场活动。立即关注MAAY的实时图表更新。
如何投资MAAY股票？
投资Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF需要考虑年度范围5.57 - 24.84和当前价格5.59。许多人在以5.59或5.89下订单之前，会比较-3.79%和。实时查看MAAY价格图表，了解每日变化。
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的最高价格是24.84。在5.57 - 24.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的绩效。
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票的最低价格是多少？
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF（MAAY）的最低价格为5.57。将其与当前的5.59和5.57 - 24.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAAY股票是什么时候拆分的？
Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.57和-77.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.57
- 开盘价
- 5.60
- 卖价
- 5.59
- 买价
- 5.89
- 最低价
- 5.57
- 最高价
- 5.60
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- -3.79%
- 6个月变化
- -39.44%
- 年变化
- -77.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%