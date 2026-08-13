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MAAY: Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF

5.59 USD 0.02 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAAY汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点5.57和高点5.60进行交易。

关注Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAAY股票今天的价格是多少？

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票今天的定价为5.59。它在5.57 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到44。MAAY的实时价格图表显示了这些更新。

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票是否支付股息？

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF目前的价值为5.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.50%和USD。实时查看图表以跟踪MAAY走势。

如何购买MAAY股票？

您可以以5.59的当前价格购买Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票。订单通常设置在5.59或5.89附近，而44和-0.18%显示市场活动。立即关注MAAY的实时图表更新。

如何投资MAAY股票？

投资Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF需要考虑年度范围5.57 - 24.84和当前价格5.59。许多人在以5.59或5.89下订单之前，会比较-3.79%和。实时查看MAAY价格图表，了解每日变化。

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的最高价格是24.84。在5.57 - 24.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF的绩效。

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF股票的最低价格是多少？

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF（MAAY）的最低价格为5.57。将其与当前的5.59和5.57 - 24.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAAY股票是什么时候拆分的？

Graniteshares ETF Trust - Graniteshares Yieldboost MARA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.57和-77.50%中可见。

日范围
5.57 5.60
年范围
5.57 24.84
前一天收盘价
5.57
开盘价
5.60
卖价
5.59
买价
5.89
最低价
5.57
最高价
5.60
交易量
44
日变化
0.36%
月变化
-3.79%
6个月变化
-39.44%
年变化
-77.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%