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MAAS: Maase Inc.

20.70 USD 1.95 (10.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAAS за сегодня изменился на 10.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.33, а максимальная — 20.99.

Следите за динамикой Maase Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAAS сегодня?

Maase Inc. (MAAS) сегодня оценивается на уровне 20.70. Инструмент торгуется в пределах 18.33 - 20.99, вчерашнее закрытие составило 18.75, а торговый объем достиг 266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAAS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Maase Inc.?

Maase Inc. в настоящее время оценивается в 20.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 496.54% и USD. Отслеживайте движения MAAS на графике в реальном времени.

Как купить акции MAAS?

Вы можете купить акции Maase Inc. (MAAS) по текущей цене 20.70. Ордера обычно размещаются около 20.70 или 21.00, тогда как 266 и 11.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAAS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAAS?

Инвестирование в Maase Inc. предполагает учет годового диапазона 2.85 - 24.90 и текущей цены 20.70. Многие сравнивают 16.36% и 250.85% перед размещением ордеров на 20.70 или 21.00. Изучайте ежедневные изменения цены MAAS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Maase Inc.?

Самая высокая цена Maase Inc. (MAAS) за последний год составила 24.90. Акции заметно колебались в пределах 2.85 - 24.90, сравнение с 18.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Maase Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Maase Inc.?

Самая низкая цена Maase Inc. (MAAS) за год составила 2.85. Сравнение с текущими 20.70 и 2.85 - 24.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAAS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAAS?

В прошлом Maase Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.75 и 496.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.33 20.99
Годовой диапазон
2.85 24.90
Предыдущее закрытие
18.75
Open
18.50
Bid
20.70
Ask
21.00
Low
18.33
High
20.99
Объем
266
Дневное изменение
10.40%
Месячное изменение
16.36%
6-месячное изменение
250.85%
Годовое изменение
496.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%