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MAAS: Maase Inc.
Курс MAAS за сегодня изменился на 10.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.33, а максимальная — 20.99.
Следите за динамикой Maase Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAAS сегодня?
Maase Inc. (MAAS) сегодня оценивается на уровне 20.70. Инструмент торгуется в пределах 18.33 - 20.99, вчерашнее закрытие составило 18.75, а торговый объем достиг 266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAAS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Maase Inc.?
Maase Inc. в настоящее время оценивается в 20.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 496.54% и USD. Отслеживайте движения MAAS на графике в реальном времени.
Как купить акции MAAS?
Вы можете купить акции Maase Inc. (MAAS) по текущей цене 20.70. Ордера обычно размещаются около 20.70 или 21.00, тогда как 266 и 11.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAAS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAAS?
Инвестирование в Maase Inc. предполагает учет годового диапазона 2.85 - 24.90 и текущей цены 20.70. Многие сравнивают 16.36% и 250.85% перед размещением ордеров на 20.70 или 21.00. Изучайте ежедневные изменения цены MAAS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Maase Inc.?
Самая высокая цена Maase Inc. (MAAS) за последний год составила 24.90. Акции заметно колебались в пределах 2.85 - 24.90, сравнение с 18.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Maase Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Maase Inc.?
Самая низкая цена Maase Inc. (MAAS) за год составила 2.85. Сравнение с текущими 20.70 и 2.85 - 24.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAAS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAAS?
В прошлом Maase Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.75 и 496.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.75
- Open
- 18.50
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Low
- 18.33
- High
- 20.99
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- 10.40%
- Месячное изменение
- 16.36%
- 6-месячное изменение
- 250.85%
- Годовое изменение
- 496.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%