Курс MAAS за сегодня изменился на 10.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.33, а максимальная — 20.99.

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