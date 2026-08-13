MAAS: 华普集团
今日MAAS汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点20.26和高点22.16进行交易。
关注华普集团动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MAAS股票今天的价格是多少？
华普集团股票今天的定价为20.89。它在20.26 - 22.16范围内交易，昨天的收盘价为20.70，交易量达到319。MAAS的实时价格图表显示了这些更新。
华普集团股票是否支付股息？
华普集团目前的价值为20.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注502.02%和USD。实时查看图表以跟踪MAAS走势。
如何购买MAAS股票？
您可以以20.89的当前价格购买华普集团股票。订单通常设置在20.89或21.19附近，而319和-1.18%显示市场活动。立即关注MAAS的实时图表更新。
如何投资MAAS股票？
投资华普集团需要考虑年度范围2.85 - 24.90和当前价格20.89。许多人在以20.89或21.19下订单之前，会比较17.43%和。实时查看MAAS价格图表，了解每日变化。
华普集团股票的最高价格是多少？
在过去一年中，华普集团的最高价格是24.90。在2.85 - 24.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪华普集团的绩效。
华普集团股票的最低价格是多少？
华普集团（MAAS）的最低价格为2.85。将其与当前的20.89和2.85 - 24.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAAS股票是什么时候拆分的？
华普集团历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.70和502.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.70
- 开盘价
- 21.14
- 卖价
- 20.89
- 买价
- 21.19
- 最低价
- 20.26
- 最高价
- 22.16
- 交易量
- 319
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- 17.43%
- 6个月变化
- 254.07%
- 年变化
- 502.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%