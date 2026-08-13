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MAAS: 华普集团

20.89 USD 0.19 (0.92%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAAS汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点20.26和高点22.16进行交易。

关注华普集团动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

MAAS股票今天的价格是多少？

华普集团股票今天的定价为20.89。它在20.26 - 22.16范围内交易，昨天的收盘价为20.70，交易量达到319。MAAS的实时价格图表显示了这些更新。

华普集团股票是否支付股息？

华普集团目前的价值为20.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注502.02%和USD。实时查看图表以跟踪MAAS走势。

如何购买MAAS股票？

您可以以20.89的当前价格购买华普集团股票。订单通常设置在20.89或21.19附近，而319和-1.18%显示市场活动。立即关注MAAS的实时图表更新。

如何投资MAAS股票？

投资华普集团需要考虑年度范围2.85 - 24.90和当前价格20.89。许多人在以20.89或21.19下订单之前，会比较17.43%和。实时查看MAAS价格图表，了解每日变化。

华普集团股票的最高价格是多少？

在过去一年中，华普集团的最高价格是24.90。在2.85 - 24.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪华普集团的绩效。

华普集团股票的最低价格是多少？

华普集团（MAAS）的最低价格为2.85。将其与当前的20.89和2.85 - 24.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAAS股票是什么时候拆分的？

华普集团历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.70和502.02%中可见。

日范围
20.26 22.16
年范围
2.85 24.90
前一天收盘价
20.70
开盘价
21.14
卖价
20.89
买价
21.19
最低价
20.26
最高价
22.16
交易量
319
日变化
0.92%
月变化
17.43%
6个月变化
254.07%
年变化
502.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%