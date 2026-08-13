MAAS股票今天的价格是多少？ 华普集团股票今天的定价为20.89。它在20.26 - 22.16范围内交易，昨天的收盘价为20.70，交易量达到319。MAAS的实时价格图表显示了这些更新。

华普集团股票是否支付股息？ 华普集团目前的价值为20.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注502.02%和USD。实时查看图表以跟踪MAAS走势。

如何购买MAAS股票？ 您可以以20.89的当前价格购买华普集团股票。订单通常设置在20.89或21.19附近，而319和-1.18%显示市场活动。立即关注MAAS的实时图表更新。

如何投资MAAS股票？ 投资华普集团需要考虑年度范围2.85 - 24.90和当前价格20.89。许多人在以20.89或21.19下订单之前，会比较17.43%和。实时查看MAAS价格图表，了解每日变化。

华普集团股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，华普集团的最高价格是24.90。在2.85 - 24.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪华普集团的绩效。

华普集团股票的最低价格是多少？ 华普集团（MAAS）的最低价格为2.85。将其与当前的20.89和2.85 - 24.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。