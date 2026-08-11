- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LVLN: State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Курс LVLN за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.78.
Следите за динамикой State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LVLN сегодня?
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) сегодня оценивается на уровне 24.77. Инструмент торгуется в пределах 24.77 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.64, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF в настоящее время оценивается в 24.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.24% и USD. Отслеживайте движения LVLN на графике в реальном времени.
Как купить акции LVLN?
Вы можете купить акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) по текущей цене 24.77. Ордера обычно размещаются около 24.77 или 25.07, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LVLN?
Инвестирование в State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF предполагает учет годового диапазона 24.35 - 25.34 и текущей цены 24.77. Многие сравнивают 0.94% и 1.72% перед размещением ордеров на 24.77 или 25.07. Изучайте ежедневные изменения цены LVLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?
Самая высокая цена State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) за последний год составила 25.34. Акции заметно колебались в пределах 24.35 - 25.34, сравнение с 24.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?
Самая низкая цена State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) за год составила 24.35. Сравнение с текущими 24.77 и 24.35 - 25.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LVLN?
В прошлом State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.64 и -1.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.64
- Open
- 24.78
- Bid
- 24.77
- Ask
- 25.07
- Low
- 24.77
- High
- 24.78
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 1.72%
- Годовое изменение
- -1.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%