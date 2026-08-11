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LVLN: State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF

24.77 USD 0.13 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LVLN за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.78.

Следите за динамикой State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LVLN сегодня?

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) сегодня оценивается на уровне 24.77. Инструмент торгуется в пределах 24.77 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.64, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF в настоящее время оценивается в 24.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.24% и USD. Отслеживайте движения LVLN на графике в реальном времени.

Как купить акции LVLN?

Вы можете купить акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) по текущей цене 24.77. Ордера обычно размещаются около 24.77 или 25.07, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LVLN?

Инвестирование в State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF предполагает учет годового диапазона 24.35 - 25.34 и текущей цены 24.77. Многие сравнивают 0.94% и 1.72% перед размещением ордеров на 24.77 или 25.07. Изучайте ежедневные изменения цены LVLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?

Самая высокая цена State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) за последний год составила 25.34. Акции заметно колебались в пределах 24.35 - 25.34, сравнение с 24.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF?

Самая низкая цена State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) за год составила 24.35. Сравнение с текущими 24.77 и 24.35 - 25.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LVLN?

В прошлом State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.64 и -1.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.77 24.78
Годовой диапазон
24.35 25.34
Предыдущее закрытие
24.64
Open
24.78
Bid
24.77
Ask
25.07
Low
24.77
High
24.78
Объем
5
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
1.72%
Годовое изменение
-1.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%