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LVLN: State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF

24.73 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LVLN汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.73进行交易。

关注State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
  • MN

常见问题解答

LVLN股票今天的价格是多少？

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票今天的定价为24.73。它在24.73 - 24.73范围内交易，昨天的收盘价为24.77，交易量达到1。LVLN的实时价格图表显示了这些更新。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票是否支付股息？

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.40%和USD。实时查看图表以跟踪LVLN走势。

如何购买LVLN股票？

您可以以24.73的当前价格购买State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LVLN的实时图表更新。

如何投资LVLN股票？

投资State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF需要考虑年度范围24.35 - 25.34和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.77%和。实时查看LVLN价格图表，了解每日变化。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF的最高价格是25.34。在24.35 - 25.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF的绩效。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票的最低价格是多少？

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF（LVLN）的最低价格为24.35。将其与当前的24.73和24.35 - 25.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LVLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LVLN股票是什么时候拆分的？

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.77和-1.40%中可见。

日范围
24.73 24.73
年范围
24.35 25.34
前一天收盘价
24.77
开盘价
24.73
卖价
24.73
买价
25.03
最低价
24.73
最高价
24.73
交易量
1
日变化
-0.16%
月变化
0.77%
6个月变化
1.56%
年变化
-1.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%