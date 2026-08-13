LVLN股票今天的价格是多少？ State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票今天的定价为24.73。它在24.73 - 24.73范围内交易，昨天的收盘价为24.77，交易量达到1。LVLN的实时价格图表显示了这些更新。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票是否支付股息？ State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.40%和USD。实时查看图表以跟踪LVLN走势。

如何购买LVLN股票？ 您可以以24.73的当前价格购买State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LVLN的实时图表更新。

如何投资LVLN股票？ 投资State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF需要考虑年度范围24.35 - 25.34和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.77%和。实时查看LVLN价格图表，了解每日变化。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF的最高价格是25.34。在24.35 - 25.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF的绩效。

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF股票的最低价格是多少？ State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF（LVLN）的最低价格为24.35。将其与当前的24.73和24.35 - 25.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LVLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。