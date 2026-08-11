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LULG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF

7.39 USD 0.10 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LULG за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.08, а максимальная — 7.51.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LULG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) сегодня оценивается на уровне 7.39. Инструмент торгуется в пределах 7.08 - 7.51, вчерашнее закрытие составило 7.49, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LULG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.23% и USD. Отслеживайте движения LULG на графике в реальном времени.

Как купить акции LULG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) по текущей цене 7.39. Ордера обычно размещаются около 7.39 или 7.69, тогда как 108 и -1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LULG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LULG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF предполагает учет годового диапазона 5.14 - 28.29 и текущей цены 7.39. Многие сравнивают 8.52% и -55.59% перед размещением ордеров на 7.39 или 7.69. Изучайте ежедневные изменения цены LULG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) за последний год составила 28.29. Акции заметно колебались в пределах 5.14 - 28.29, сравнение с 7.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) за год составила 5.14. Сравнение с текущими 7.39 и 5.14 - 28.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LULG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LULG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.49 и -52.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.08 7.51
Годовой диапазон
5.14 28.29
Предыдущее закрытие
7.49
Open
7.51
Bid
7.39
Ask
7.69
Low
7.08
High
7.51
Объем
108
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
8.52%
6-месячное изменение
-55.59%
Годовое изменение
-52.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%