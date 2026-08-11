- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LULG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF
Курс LULG за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.08, а максимальная — 7.51.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LULG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) сегодня оценивается на уровне 7.39. Инструмент торгуется в пределах 7.08 - 7.51, вчерашнее закрытие составило 7.49, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LULG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.23% и USD. Отслеживайте движения LULG на графике в реальном времени.
Как купить акции LULG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) по текущей цене 7.39. Ордера обычно размещаются около 7.39 или 7.69, тогда как 108 и -1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LULG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LULG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF предполагает учет годового диапазона 5.14 - 28.29 и текущей цены 7.39. Многие сравнивают 8.52% и -55.59% перед размещением ордеров на 7.39 или 7.69. Изучайте ежедневные изменения цены LULG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) за последний год составила 28.29. Акции заметно колебались в пределах 5.14 - 28.29, сравнение с 7.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF (LULG) за год составила 5.14. Сравнение с текущими 7.39 и 5.14 - 28.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LULG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LULG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.49 и -52.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.49
- Open
- 7.51
- Bid
- 7.39
- Ask
- 7.69
- Low
- 7.08
- High
- 7.51
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- 8.52%
- 6-месячное изменение
- -55.59%
- Годовое изменение
- -52.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%