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LULG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF

7.12 USD 0.27 (3.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LULG汇率已更改-3.65%。当日，交易品种以低点6.92和高点7.21进行交易。

关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LULG股票今天的价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF股票今天的定价为7.12。它在6.92 - 7.21范围内交易，昨天的收盘价为7.39，交易量达到122。LULG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF股票是否支付股息？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF目前的价值为7.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.98%和USD。实时查看图表以跟踪LULG走势。

如何购买LULG股票？

您可以以7.12的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF股票。订单通常设置在7.12或7.42附近，而122和-0.84%显示市场活动。立即关注LULG的实时图表更新。

如何投资LULG股票？

投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF需要考虑年度范围5.14 - 28.29和当前价格7.12。许多人在以7.12或7.42下订单之前，会比较4.55%和。实时查看LULG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF的最高价格是28.29。在5.14 - 28.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF股票的最低价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF（LULG）的最低价格为5.14。将其与当前的7.12和5.14 - 28.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LULG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LULG股票是什么时候拆分的？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.39和-53.98%中可见。

日范围
6.92 7.21
年范围
5.14 28.29
前一天收盘价
7.39
开盘价
7.18
卖价
7.12
买价
7.42
最低价
6.92
最高价
7.21
交易量
122
日变化
-3.65%
月变化
4.55%
6个月变化
-57.21%
年变化
-53.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%