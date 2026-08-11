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LTL: ProShares Ultra Communication Services

24.48 USD 0.17 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LTL за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.99, а максимальная — 24.48.

Следите за динамикой ProShares Ultra Communication Services. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LTL сегодня?

ProShares Ultra Communication Services (LTL) сегодня оценивается на уровне 24.48. Инструмент торгуется в пределах 23.99 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.31, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Communication Services?

ProShares Ultra Communication Services в настоящее время оценивается в 24.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.47% и USD. Отслеживайте движения LTL на графике в реальном времени.

Как купить акции LTL?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Communication Services (LTL) по текущей цене 24.48. Ордера обычно размещаются около 24.48 или 24.78, тогда как 16 и 2.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LTL?

Инвестирование в ProShares Ultra Communication Services предполагает учет годового диапазона 21.88 - 118.68 и текущей цены 24.48. Многие сравнивают 1.24% и -10.82% перед размещением ордеров на 24.48 или 24.78. Изучайте ежедневные изменения цены LTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Communication Services?

Самая высокая цена ProShares Ultra Communication Services (LTL) за последний год составила 118.68. Акции заметно колебались в пределах 21.88 - 118.68, сравнение с 24.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Communication Services на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Communication Services?

Самая низкая цена ProShares Ultra Communication Services (LTL) за год составила 21.88. Сравнение с текущими 24.48 и 21.88 - 118.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LTL?

В прошлом ProShares Ultra Communication Services проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.31 и -75.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.99 24.48
Годовой диапазон
21.88 118.68
Предыдущее закрытие
24.31
Open
23.99
Bid
24.48
Ask
24.78
Low
23.99
High
24.48
Объем
16
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
-10.82%
Годовое изменение
-75.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%