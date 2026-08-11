КотировкиРазделы
Валюты / LST
Назад в Рынок акций США

LST: Leuthold Select Industries ETF

48.03 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LST за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.02, а максимальная — 48.26.

Следите за динамикой Leuthold Select Industries ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LST сегодня?

Leuthold Select Industries ETF (LST) сегодня оценивается на уровне 48.03. Инструмент торгуется в пределах 48.02 - 48.26, вчерашнее закрытие составило 48.02, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leuthold Select Industries ETF?

Leuthold Select Industries ETF в настоящее время оценивается в 48.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.78% и USD. Отслеживайте движения LST на графике в реальном времени.

Как купить акции LST?

Вы можете купить акции Leuthold Select Industries ETF (LST) по текущей цене 48.03. Ордера обычно размещаются около 48.03 или 48.33, тогда как 27 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LST?

Инвестирование в Leuthold Select Industries ETF предполагает учет годового диапазона 39.04 - 48.90 и текущей цены 48.03. Многие сравнивают 3.74% и 12.04% перед размещением ордеров на 48.03 или 48.33. Изучайте ежедневные изменения цены LST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Leuthold Select Industries ETF?

Самая высокая цена Leuthold Select Industries ETF (LST) за последний год составила 48.90. Акции заметно колебались в пределах 39.04 - 48.90, сравнение с 48.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leuthold Select Industries ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Leuthold Select Industries ETF?

Самая низкая цена Leuthold Select Industries ETF (LST) за год составила 39.04. Сравнение с текущими 48.03 и 39.04 - 48.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LST?

В прошлом Leuthold Select Industries ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.02 и 11.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.02 48.26
Годовой диапазон
39.04 48.90
Предыдущее закрытие
48.02
Open
48.07
Bid
48.03
Ask
48.33
Low
48.02
High
48.26
Объем
27
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
3.74%
6-месячное изменение
12.04%
Годовое изменение
11.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%