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LQDW: iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite

23.27 USD 0.12 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LQDW за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 23.36.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LQDW сегодня?

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite (LQDW) сегодня оценивается на уровне 23.27. Инструмент торгуется в пределах 23.26 - 23.36, вчерашнее закрытие составило 23.39, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LQDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite?

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite в настоящее время оценивается в 23.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.79% и USD. Отслеживайте движения LQDW на графике в реальном времени.

Как купить акции LQDW?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite (LQDW) по текущей цене 23.27. Ордера обычно размещаются около 23.27 или 23.57, тогда как 83 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LQDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LQDW?

Инвестирование в iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite предполагает учет годового диапазона 23.26 - 24.75 и текущей цены 23.27. Многие сравнивают -0.81% и -5.44% перед размещением ордеров на 23.27 или 23.57. Изучайте ежедневные изменения цены LQDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite?

Самая высокая цена iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite (LQDW) за последний год составила 24.75. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 24.75, сравнение с 23.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite?

Самая низкая цена iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite (LQDW) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 23.27 и 23.26 - 24.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LQDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LQDW?

В прошлом iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.39 и -5.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.26 23.36
Годовой диапазон
23.26 24.75
Предыдущее закрытие
23.39
Open
23.36
Bid
23.27
Ask
23.57
Low
23.26
High
23.36
Объем
83
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
-0.81%
6-месячное изменение
-5.44%
Годовое изменение
-5.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%