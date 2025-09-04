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LQDW: iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite

23.28 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LQDW汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.28和高点23.33进行交易。

关注iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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LQDW新闻

常见问题解答

LQDW股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite股票今天的定价为23.28。它在23.28 - 23.33范围内交易，昨天的收盘价为23.27，交易量达到63。LQDW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite股票是否支付股息？

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite目前的价值为23.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.75%和USD。实时查看图表以跟踪LQDW走势。

如何购买LQDW股票？

您可以以23.28的当前价格购买iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite股票。订单通常设置在23.28或23.58附近，而63和-0.17%显示市场活动。立即关注LQDW的实时图表更新。

如何投资LQDW股票？

投资iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite需要考虑年度范围23.26 - 24.75和当前价格23.28。许多人在以23.28或23.58下订单之前，会比较-0.77%和。实时查看LQDW价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite的最高价格是24.75。在23.26 - 24.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite的绩效。

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite（LQDW）的最低价格为23.26。将其与当前的23.28和23.26 - 24.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LQDW股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.27和-5.75%中可见。

日范围
23.28 23.33
年范围
23.26 24.75
前一天收盘价
23.27
开盘价
23.32
卖价
23.28
买价
23.58
最低价
23.28
最高价
23.33
交易量
63
日变化
0.04%
月变化
-0.77%
6个月变化
-5.40%
年变化
-5.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%