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LPCV: Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A

10.04 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LPCV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.04, а максимальная — 10.04.

Следите за динамикой Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LPCV сегодня?

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) сегодня оценивается на уровне 10.04. Инструмент торгуется в пределах 10.04 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LPCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A в настоящее время оценивается в 10.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения LPCV на графике в реальном времени.

Как купить акции LPCV?

Вы можете купить акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) по текущей цене 10.04. Ордера обычно размещаются около 10.04 или 10.34, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LPCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LPCV?

Инвестирование в Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.04 и текущей цены 10.04. Многие сравнивают 0.40% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.04 или 10.34. Изучайте ежедневные изменения цены LPCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?

Самая высокая цена Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.04, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?

Самая низкая цена Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.04 и 9.88 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LPCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LPCV?

В прошлом Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 0.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.04 10.04
Годовой диапазон
9.88 10.04
Предыдущее закрытие
10.01
Open
10.04
Bid
10.04
Ask
10.34
Low
10.04
High
10.04
Объем
1
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
1.11%
Годовое изменение
0.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%