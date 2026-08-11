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LPCV: Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A
Курс LPCV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.04, а максимальная — 10.04.
Следите за динамикой Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LPCV сегодня?
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) сегодня оценивается на уровне 10.04. Инструмент торгуется в пределах 10.04 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LPCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A в настоящее время оценивается в 10.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения LPCV на графике в реальном времени.
Как купить акции LPCV?
Вы можете купить акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) по текущей цене 10.04. Ордера обычно размещаются около 10.04 или 10.34, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LPCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LPCV?
Инвестирование в Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.04 и текущей цены 10.04. Многие сравнивают 0.40% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.04 или 10.34. Изучайте ежедневные изменения цены LPCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?
Самая высокая цена Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.04, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A?
Самая низкая цена Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A (LPCV) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.04 и 9.88 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LPCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LPCV?
В прошлом Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 0.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.04
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Low
- 10.04
- High
- 10.04
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- 0.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%